Qazkom вместе с клиентами помог восстановить зрение 600 недоношенным новорожденным

Ретинопатия недоношенных (РН) – одно из наиболее грозных заболеваний у недоношенных новорожденных, которое в тяжелых случаях приводит к полной слепоте.

Казкоммерцбанк передал в дар алматинскому Центру перинаталогии и детской кардиохирургии новейшую лазерную установку для оперативного лечения новорожденных с диагнозом «ретинопатия». Основной объем средств на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования был накоплен из добровольных пожертвований клиентов банка в рамках благотворительного проекта «Ангел-Хранитель».

Ретинопатия недоношенных (РН) – одно из наиболее грозных заболеваний у недоношенных новорожденных, которое в тяжелых случаях приводит к полной слепоте. В Казахстане ежегодно рождается около 20 000 недоношенных детей, из которых у 38–40 процентов диагностируется ретинопатия (около 8 000 больных детей). Половину из этого числа, как правило, составляют будущие инвалиды по зрению, поэтому так важна своевременная высокоспециализированная офтальмологическая помощь.

«Ежегодно в нашем Центре выхаживается более тысячи детей. Из-за отсутствия современного оборудования маленькие пациенты были вынуждены переводиться в другие лечебные учреждения, теряли драгоценное время, рискуя навсегда остаться незрячими. Теперь в нашем центре есть специальный офтальмологический лазер, и с его помощью мы приложим все усилия, чтобы сохранить малышам возможность видеть мир своими глазами», – сказала директор алматинского Центра перинатологии и детской кардиохирургии Эльмира Жакашева.

Лазеркоагуляция бессосудистой сетчатки является единственным общепринятым методом лечения активной ретинопатии, позволяющим предотвратить слепоту. Важный критерий - время проведения операции: при тяжелых и молниеносных формах заболевания врачу дается всего лишь 24–72 часа чтобы предотвратить отслоение сетчатки. Если время потеряно, то ребенку, как правило, помочь не удается.

«В связи с внедрением в Казахстане критериев живорождения ВОЗ, проблема ретинопатии недоношенных с 2008 года стала приобретать характер эпидемии слепоты. Организация скрининга, мониторинга и эффективной офтальмологической помощи при РН была определена как одна из главных задач детской офтальмологии. Благодаря Казкоммерцбанку и проекту «Ангел-хранитель» успешно ликвидировано первичное звено угрожающего заболевания глаз у недоношенных детей в семи регионах страны», - сказала заместитель председателя правления по науке и стратегическому развитию КазНИИ ГБ Нейля Алдашева.

За время реализации благотворительного проекта банк оснастил лазерными установками 8 перинатальных центров страны, каждый второй лазер был приобретен благодаря пользователям портала Homebank.kz. Они делали пожертвования через портал, а также оплачивали покупки специальными банковскими картами «Ангел-хранитель», с помощью которых 0,15% от суммы покупки перечислялись на специальный счет благотворительного проекта.

«Наши клиенты и сотрудники стали ангелами-хранителями для 600 недоношенных детей из разных регионов страны. Эти малыши получили своевременную офтальмологическую помощь и нас очень радует тот факт, что эффективность лечения составила 93-98%. Мы благодарны всем, кто откликнулся и поддержал инициативу банка – повысить качество жизни новорожденных детей, принести счастье и радость в их семьи», - сказал председатель правления банка Ульф Вокурка.

Проект «Ангел-хранитель» реализовывался в период с 2014 по 2018 гг. с участием Казахского НИИ глазных болезней. Общий бюджет проекта на покупку 8 лазерных установок в перинатальные центры страны: Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Шымкент, Караганда, Атырау и Павлодар составил 71,7 млн тенге.