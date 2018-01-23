По ее словам, после операции она не могла говорить.

Актриса Наталья Селезнева рассказала о проблемах со здоровьем. Ее интервью передаче «Судьба человека» опубликовано на YouTube, сообщает Лента.ру.

«Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили», — заявила актриса.

По ее словам, после операции она не могла говорить. «У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка», — добавила она. Селезнева рассказала, что вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Наталья Селезнева снялась в таких фильмах, как «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Калиф-аист», «Иван Васильевич меняет профессию», «Импотент» и «Старый знакомый».

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости