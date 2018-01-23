На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение
Энергетический класс землетрясения - 10.6, магнитуда - 4.7.
Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК 23 января в 07 часов 26 минут 09 секунд по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 673 км на юго-запад от города Алматы на границе Казахстана и Узбекистана.
Энергетический класс землетрясения - 10.6, магнитуда - 4.7.
Фото: Алау-ТВ
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