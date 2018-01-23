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ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара «Новый Кодекс РК «О недрах и недропользовании»

23 января 2018, 09:59

Ведущая вебинара - Казиева Гульжаухар.

Смотрите прямой эфир вебинара «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

На вебинаре обсудят основные положения Кодекса о недрах, проблемы применения Кодекса к недропользователям по ранее заключенным контрактам на недропользование, рассмотрят основания возникновения и прекращения права недропользования, а еще поговорят об ответственности недропользователей.

Ведущая вебинара - Казиева Гульжаухар, ассоциированный профессор Каспийского университета, арбитр Казахстанского Международного Арбитража, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РК, бизнес-тренер.


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