В Казахстане предлагают ужесточить наказание за нелегальную добычу золота

В Казахстане эксперты предлагают ужесточить наказание для нелегальных золотоискателей. Ущерб, причиняемый ими, исчисляется миллиардами. По оценке экспертов, только в прошлом году из страны нелегально вывезли более 2,5 тысяч тонн руды, в которой содержится до 500 килограммов чистого золота, а это около 5,5 миллиардов тенге ущерба для государства. И это ущерб, полученный от одной нелегальной преступной группировки. Всего же за последние пять лет задержали более 20 тысяч «черных» старателей. Никто из них не понес уголовного наказания,сообщает Zakon.kz со ссылкой ktk.kz.

Проблеме нелегальной добычи драгоценных металлов на рудниках Казахстана уже много лет. Ни смертельная опасность, ни полиция не удерживают «черных» старателей. Эксперты уверены: всё из-за того, что из законодательства когда-то исключили статью «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Дмитрий Черкасов, директор по внутренней безопасности АО ГМК «Казахалтын»: «Мы ловим старателей, привозим их в отдел полиции, они там проводят порядка 15 минут, то есть пишут объяснительную, после чего их отпускают домой. С 1998 года из Уголовного кодекса была исключена статья за незаконный оборот драгоценных металлов. Именно вот эту статью мы и хотим обратно вернуть в Уголовный кодекс».

Ещё больше встревожилась общественность после того, как в начале января в Алматы задержали предполагаемых лидеров «золотой» ОПГ. По версии следствия, они с марта по декабрь прошлого года под видом кварца нелегально вывозили в Китай золотосодержащую руду.

Айбас Жумагалиев, зам. директора по логистике Алматинского отделения железной дороги АО «НК «КТЖ»: «Эти два вагона обнаружили на станции Алтынколь - это граница Китая и Казахстана. Общим весом 2,5 тысячи тонн, 47 вагонов. Алматинское отделение дороги - от нас только отгружалось, у нас всего там 14 отделений по Казахстану».

Предприниматели хотят ужесточить наказание за нелегальную добычу золота. Для этого они снова будут обращаться во все ведомства. Это поможет, в том числе и развитию Акмолинской области, где находятся рудники. Будет больше рабочих мест.