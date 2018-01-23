Глава МВД призвал обеспечить столицу новой системой видеонаблюдения

Столичный Департамент внутренних дел в здании акимата Астаны провел совещание по итогам оперативно-служебной деятельности, состоянии дисциплины и законности за 2017 год и мерах по реализации Департаментом внутренних дел г.Астаны задач, вытекающих из Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции», передает Zakon.kz.

В работе совещания, под председательством Министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, приняли участие аким города Астаны Асет Исекешев, руководящий состав ДВД, Местной полицейской службы, подразделения Национальной гвардии, начальники департаментов уголовно-исполнительной системы и по чрезвычайным ситуациям г.Астаны, а также начальники районных управлений внутренних дел и подразделений местной полиции столицы.

О деятельности столичного Департамента за прошедший год в своем докладе сообщил начальник ДВД Астаны генерал-майор полиции Марат Кожаев, где отметил, что принятые в течение года меры позволили обеспечить в целом контроль над оперативной обстановкой в городе.

В рамках совещания с докладами также выступили руководители ведущих служб ДВД и начальники территориальных подразделений.

На совещании Министр подчеркнул, что деятельность столичного ДВД должна быть нацелена на создание условий для реализации задач, определенных Главой государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции» для обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов граждан.

Калмуханбет Касымов также отметил о необходимости обеспечения развития цифровой инфраструктуры деятельности столичной полиции и совместно с акиматом принятии мер по внедрению интеллектуальных систем видеонаблюдения в общественных местах и на улицах города.

Одной из актуальных задач является продолжение процесса перевода оказания государственных услуг населению в электронный формат.

В этой связи, в своем докладе руководитель ДВД Астаны Марат Кожаев сообщил, что в рамках автомацизации и цифровизации получения государственных услуг регистрация автотранспорта и выдача водительских удостоверений в ЦОНах оказываются по принципу «одного окна». Совместно с Госкорпорацией «Правительство для граждан» запущена работа «Центра миграционных услуг», где в одном месте размещены все структуры, задействованные в выдаче разрешений трудовым иммигрантам.

В свою очередь аким Астаны Асет Исекешев отметил, что безопасность является одним из факторов качества жизни любого города, особенно столицы, об этом говорит Глава государства. В целом ситуация в столице достаточно безопасная. Несмотря на это, существует ряд вопросов беспокоящих жителей города. В связи с этим, акимом были даны ряд конкретных поручений по обеспечению безопасности в городе Астана.

Аким города поблагодарил руководство МВД, ДВД и полицейских за обеспечение высокого уровня общественной безопасности во время проведения Международной выставки Экспо-2017, где недопущено было каких-либо серьезных правонарушений.

В завершении совещания Министр Калмуханбет Касымов перед руководством столичного ДВД поставил ряд задач, связанные с состоянием и дальнейшим укреплением дисциплины и законности, усилением противодействия коррупции в ведомстве.