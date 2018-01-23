 
Новости за сегодня

Участки вдоль улицы Сейфуллина начнут изымать в Алматы под строительство развязки

 

В Алматы согласно постановлению акима города Б.Байбека поделжат изъятию 30 земельных участков, расположенных по проспекту Сейфуллина в районе улицы Жансугурова, сообщаетZakon.kz. Постановление опубликовано в газете «Вечерний Алматы».

«Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по проспекту Сейфуллина, угол улицы Жансугурова, в Жетысуском районе города Алматы, для объекта автомобильного транспорта согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Как отмечается, датой принудительного отчуждения определено 1 февраля 2019 года.

Собственники земельных участков по этому вопросу должны обратиться по адресу: ул. Толе би, 155, кабинет 514.

В постановлении говорится о том, что Управление земельных отношений Алматы должно уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации владельцам земельных участков в установленном законодательством порядке, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством страны.

С полным списком участков, подлежащих изъятию для госнужд, можно ознакомиться здесь.

Кроме того, акимат города постановил начать принудительное отчуждение земельных участков, расположенных по улице Шемякина в Турксибском районе для пробивки дороги.

Ранее сообщалось, что на покупку земельных участков по проспекту Сейфуллина и улице Жансугурова для строительства развязки из республиканского бюджета выделено 500 млн тенге. Как отмечалось, в этом районе расположено 259 земельных участков, их выкуп будет производиться поэтапно.

 

23 января 2018, 10:18
Источник, интернет-ресурс: Сайт газеты «Вечерний Алматы»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код