Назначен новый уполномоченный имам ДУМК по ЮКО

По приказу председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Серикбая кажы Сатыбалдыулы хазрата Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбайулы назначен уполномоченным имамом ДУМК по ЮКО, Главным имамом центральной мечети «Южно-Казахстанской области».

После пятничного намаза наиб муфтий ДУМК Бауыржан Есмахан представил нового уполномоченного имама коллективу и джамаату мечети и зачитал приказ Верховного муфтия.

Бывший уполномоченный имам ДУМК по ЮКО Керимбек Ахметжан Пиралиулы назначен первым наиб имамом и управляющим делами мечети. В знак благодарности за его работу, по казахскому обычаю был подарен чапан.

Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбайулы родился в 1972 г. в Южно-Казахстанской области.

Образование:

1992 г. - обучение в медресе «Сайд Мухиддин Махдум» в городе Андижан в Республике Узбекистан;

1996 г. - окончил Исламский институт «Имама аль-Бухари» по специальности «Исламоведение», «Имам хатиб» и «Учитель арабского языка»;

2012 г. - обучение в университете имени Л.Н.Гумелева, получил академическую степень - магистр гуманитарных наук по специальности «Религиоведение»;

Тема диссертации: «Моральные ценности ислама как фактор формирования личности»;

2016 г. - PhD докторант Египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак»;

Тема диссертации: «Религиозное образование Казахстана: вчера, сегодня и завтра».

Трудовая деятельность:

1996-1998 г.г. - Главный имам мечети «Тумен ата» Сарыагашского района, ЮКО;

1998-2003 г.г. - Учитель арабского языка СШ им. М.П.Окорокова Сарыагашского района, ЮКО;

2003-2005 г.г. - Референт отдела «Образования и науки» ДУМК;

2005 г. - Главный имам мечети «Нур Мубарак» г. Алматы;

с апреля 2005 г. - Главный имам мечети «С.Гылмани» г. Астана;

2013 г. - наиб имам Центральной мечети г. Алматы;

с января 2014 г. - руководитель отдела «Образования и науки» ДУМК (нынче отдел «Религиозного образования и подготовки кадров»).

Курсы повышения квалификации:

«Курсы повышения знания и квалификации» (ДУМК, представительство г. Астана, 2012), «Светское государство и религия» (г. Астана, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2012), «Курсы повышения квалификации», (г. Алматы, университет «Нур-Мубарак», 2014), Курсы повышения квалификации учителей «Педагоги нового формата технической и профессиональной системы образования (г. Астана, 2017).

Труды:

Мухаммад Ашик аль-Барна. Тасхил ад-Дарури (Вопросы Шариата) перевод книги с арабского языка, 2005 г.;

Сборник пятничных проповедей для имамов «Светило духа», 2008 г.;

Учебник для религиозных учебных заведений «Акыда Ислама», 2011 г.;

Вопрос «Прекрасного нрава» в произведении арабского ученого средневековья Абу Хамида аль-Газалия - Астана, 2011 г.: научный журнал «Наука и век знания»;

«Вопрос морали в Коране» - Астана, 2012 г. научный журнал «Исследователь»;

Является автором:

- концепции о развитии религиозного образования ДУМК до 2020 г., принятой 15 ноября 2015 г.;

- концепции «Лучший интеллектуальный имам ХХІ века» ДУМК, принятой 19 апреля 2017 г.;

- Экспериментальных учебных планов и образовательных учебных программ технического и профессионального образования по специальности «0112000-ИСЛАМТАНУ» в учебных заведениях ДУМК, утвержденные протоколом № 3 МОН РК от августа 2015 г.;

Является Главным экспертом типовых учебных планов и образовательных учебных программ технического и профессионального образования по специальности «0112000-ИСЛАМТАНУ» в учебных заведениях ДУМК в 2018-2019 учебный год МОН РК;

Автор около 100 религиозно-просветительских и познавательных статей.