Учреждение Омбудсмена РК помогло жертве бытового насилия вернуться на родину

23 января 2018 года г. г. Астана

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о посещении Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстана Аскаром Шакировым Кризисного центра жертв бытового насилия города Алматы, по итогам которого предполагалось оказать возможное содействие в восстановлении прав женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Так, одна из проживающих в центре женщин - гражданка Республики Молдовы, мать троих малолетних детей, обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в ее возвращении на родину. Как оказалось, брошенная мужем женщина не имела возможности выехать за пределы страны ввиду отсутствия документов, удостоверяющих ее личность, а также ее детей.

Ознакомившись с ситуацией, Омбудсмен обратился в Министерство иностранных дел РК и к молдавскому омбудсмену с просьбой в содействии в документировании и организации выезда женщины и ее семьи на родину. В результате оперативного взаимодействия сотрудников офиса казахстанского омбудсмена с внешнеполитическими ведомствами обеих стран в кратчайшие сроки были оформлены необходимые документы на возвращение матери с детьми в Молдову. Вопросы дальнейшего документирования и необходимого содействия семье взяты под наблюдение Народного адвоката (Омбудсмена) Республики Молдовы.

Также в ходе визита в данное учреждение к Уполномоченному обратилась мать восьмерых детей с просьбой о содействии в предоставлении ее семье жилья. Многодетная мать пояснила, что причиной ее пребывания в Кризисном центре является отсутствие жилья и средств на питание.

В целях оказания содействия многодетной матери в жилищном вопросе, Омбудсмен РК обратился к акиму г. Алматы с просьбой о рассмотрении возможности оказания данной семье необходимой помощи.

Администрация города информировала о том, что указанной многодетной семье, состоящей на учете в списке нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда, в 2015 году в порядке исключения было предоставлено жилье для временного проживания. Однако, данная семья в силу независящих от городских властей субъективных обстоятельств не использовала жилье по назначению. В настоящее время Кризисным центром совместно с акиматом

г. Алматы продолжается работа по оказанию указанной семье необходимого содействия.

Пресс-служба

Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан