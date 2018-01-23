Избран новый член Правления АО «КазТрансОйл»

Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 13 декабря 2017 года с 3 января 2018 года членом Правления АО «КазТрансОйл» избран Арынов Сабит Абильдаевич.

Арынов С.А. в 1999 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых».

Трудовую деятельность начал в 1999 году слесарем по ремонту технологических установок Атырауской нефтеперекачивающей станции.

Затем трудился инженером-механиком Атырауского нефтепроводного управления.

В 2000-2002 годах - инженер службы эксплуатации оборудования и магистральных трубопроводов Атырауского управления водоподготовки и водоснабжения.

С 2002 по 2005 годы занимал должности инженера отдела эксплуатации нефтепровода, диспетчера центрального диспетчерского пункта, инженера и инженера по диагностике, заместителя начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл».

В 2005-2006 годах руководил службой эксплуатации магистральных трубопроводов Уральского нефтепроводного управления, с 2006 по 2007 годы занимал должность главного инженера Уральского нефтепроводного управления.

С ноября 2007 года по май 2008 года - генеральный директор ТОО «Терминалекс».

В период с мая 2008 по декабрь 2009 года работал в должности главного инженера Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл».

Более 7 лет, с декабря 2009 по июнь 2017 года, возглавлял департамент эксплуатации АО «КазТрансОйл».

С июня 2017 по февраль 2018 года руководил Западным филиалом АО «КазТрансОйл».