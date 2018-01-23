Парковка в аэропорту и на вокзале в Астане будет бесплатной в морозы

В связи с погодными условиями в период сильных морозов парковка на железнодорожном вокзале и открытая парковка в аэропорту будут бесплатными, сообщили в Astana LRT.

Как пояснили в компании, по техническим причинам, в связи с понижением температуры, шлагбаумы на въезде и выезде открытых парковок переходят на "спящий режим". В условиях –40 градусов шлагбаумы могут выйти из строя, что может привести к заторам.

"В целях экономии времени провожающих и встречающих шлагбаумы будут открыты, время пребывания на открытой парковке будет бесплатным", — пояснили в Astana LRT.

Однако крытая парковка в аэропорту останется платной. Тариф до 12 часов дня — 1 400 тенге, с 12:00 до 00:00 — 2 000 тенге, последующие сутки — 1 800 тенге.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото Болат Шайхино