Милые щенки бульдогов, которые растопят ваше сердце

Смелые, добрые и очень забавные, бульдоги станут отличным компаньоном для любой семьи. Само название «бульдог» (от англ. bull — бык и dog — собака) появилось еще в 16-м веке. Оно берет начало со времен популярности такого английского развлечения, как травля быка собаками. Собак спускали на привязанного быка, и делались ставки, какая собака сможет первой свалить его. Что ж, несмотря на столь неприглядное происхождение названия, сами представители этой породы очень даже милые и забавные.

Источник: Bigpicture.ru