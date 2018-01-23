Итоги социально-экономического развития Бостандыкского района города Алматы за 2017 год

Территория составляет 9 тыс. 943, 2 гектара (в 2011 году было 2 тыс. 776, присоединено 720 гектаров по верхней части ул. Дулати, в 2012 году - 269,1 гектара: восточнее мкр. Баганашыл, западнее ул. Дулати, южная граница Алматы).

Присоединены территории Карасайского района, в частности Большой Алматинский сельский округ, в котором расположено восемь населенных пунктов (п. Алатау, п. Ерменсай, п. Нурлытау, п. Жайлау, с. Кокшокы, с. Алмарасан, часть с. Каргалы), а также Талгарского района, Коктюбинский сельский округ, п. Ремизовка (п. Актобе).

Численность населения - 333 504 человек (100,5%).

Бюджет

Реально располагаемый бюджет аппарата акима Бостандыкского района города Алматы составил годовой план 6419 млн тенге (за 2016 год - 4964 млн тенге), в том числе расходы местного бюджета за 12 месяцев 2017 года - план 6,410 млн тенге, из них освоено 6,410 млн тенге, или100 % (за 2016 год - план 5,064 млн тенге, из них освоено 5,063 млн тенге или 100 %).

Налоги

По итогам 12 месяцев 2017 года в доход государственного бюджета по Бостандыкскому району поступило 353,5 млрд тенге (2016 г. - 327,1 млрд тенге), прогноз выполнен на 101,0%, в том числе в республиканский - 240,5 млрд тенге - 97,0 % (2016 г. - 232,4 млрд тенге), местный - 113,0 млрд тенге - 113,0% (2016 г. - 94,7 млрд тенге).

Промышленность

В Бостандыкском районе зарегистрировано 40 крупных и средних предприятий, из них девять находятся на территории района, 31-в других регионах.

За январь-ноябрь 2017 года объем производства промышленной продукции составил 73,8 млрд тенге, ИФО - 103,5% (к ноябрю 2016 г.- 97,9%).

Промышленный потенциал района представлен такими компаниями, как АО «Алатау жарық компаниясы», ТОО «Беккер и К», ТОО «КонкритПродактс», ГКП «Алматы Су».

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал составляют за 11 месяцев 2017 года 137,5 млрд тенге, или 116,7 % по сравнению с периодом прошлого года (95,9 млрд тенге), доля инвестиций в основной капитал в разрезе города составляет 25,5 % (г. Алматы - 539,5 млрд тенге).

Преобладающими источниками инвестиций остаются:

- собственные средства хозяйствующих субъектов - 92,6 млрд тенге, доля которых составляет от общей суммы 67,3 %.

- кредиты банков - 24,9 млрд тенге, или 18,1 % от общей суммы инвестиций.

Основная доля инвестиций - это вложения в работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений - 73,4 млрд тенге.

Объем розничного товарооборота 376,1 млн тенге, к соответствующему периоду предыдущего года 119,1%, удельный вес торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями - 19,6%.

Оптовый товарооборот составил 1 528,1 млрд тенге (2016 г. - 1 231,1 млрд тенге).

Рабочие места

В течение года создано 4004 новых рабочих места, план выполнен на 148,3% (2016 год - 3236 единиц). Из них в сфере торговли и услуги 1659, промышленность - 60, транспорт - 46, образование - 134, строительство 59 и т. д. За счет открытия двух объектов «Макдональдс» создано 150 новых рабочих мест.

Поддержка и развитие предпринимательства

В Бостандыкском районе зарегистрированных предприятий 25 176, из них действующих - 13 362.

В ходе реализации единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» с начала года участвуют 44 предприятия района на общую сумму 8,4 млрд тенге, создано 291новое рабочее место.

В региональную карту поддержки предпринимательства города Алматы на 2015-2019 годы входят четыре проекта на 2,5 млрд тенге с созданием 198 новых рабочих мест (ТОО «Мембранные технологии», ТОО «Элеко», ТОО «Сервис Безопасности», ТОО «TECHNOKONT»).

По программе «Жибек жолы» 21 проект на сумму 2,1 млрд тенге создано 55 новых рабочих мест.

С начала текущего года проведено восемь информационно-разъяснительных семинар-совещаний и 30 выездных совещаний для предпринимателей района об инструментах государственной поддержки в рамках программ «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Жибек жолы», «Алматы өнім», Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.».

Социальная сфера

Уровень безработицы по району составил 5,3 %, тот же показатель и в 2016 году - 5,3%.

По состоянию на 30 декабря 2017 года через Центр занятости охвачены мерами социальной защиты от безработицы 3682 (за 2016 год - 3635 человек), в том числе трудоустроено 1873 (за 2016 год - 2087 человек), работали на социальных рабочих местах 127 человек (2016 г. - 138), на молодежной практике - 141 человек (2016 г. - 68 человек). Участвовали в общественных работах 392 человека (в 2016 г. - 491 человек), направлены на профобучение - 339 человек (в 2016 г. - 164 человека) Зарегистрировано в качестве безработных в базе данных «Занятость» 810 человек (в 2016 г. - 913 человек)

За отчетный период адресная социальная помощь выплачена девяти (38 семьи - 2016 г.) малообеспеченным семьям (35 человек, в 2016 г. - 131 человек) на сумму 1 021 396 тенге (2016 г. - 2 230 054 тенге). Средний размер АСП на одного члена семьи составил 2431 тенге (в 2016 г. - 1418 тенге).

За январь-декабрь текущего года жилищная помощь выплачена 852 человекам (1297 человек - в 2016 г.), на общую сумму 4 966 641 тенге (8 545 428 тенге - в 2016 г.).

Среднемесячная заработная плата на одного работника за январь-декабрь 2017 года составила 218 176 тенге, что на 12,4% выше соответствующего периода 2016 года (193 418).

Здравоохранение

На территории района функционируют 27 государственных медицинских учреждений, 19 городских и восемь республиканских научных институтов и центров, где работают более шести тысяч медицинских работников и более 203 частных организаций здравоохранения.

В рейтинге по основным показателям деятельности учреждений здравоохранения Бостандыкский район занимает второе место. В целях реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы в 2017 году проведено более 342 широкомасштабных акций.

По заболеваемости туберкулеза наблюдается снижение - 17,6% (59 случаев) против 22,6% (68 случаев) в 2016 году. Младенческая смертность снизилась на 4 (8,6 в 2017 году против 12,6 в 2016 году).

По заболеваемости гепатитом А зарегистрировано 27 чел, в прошлом году 20 человек. По СПИДу зарегистрировано три случая, в 2016 году один случай.

По онкозаболеваемости зарегистрировано 742 человека, в 2016 году 745 человек, удельный вес рака, выявленного на 1-й и 2-й стадиях, составил 65,6%, против 65,9 % в 2016 году. Наблюдается увеличение запущенности по 4-й стадии рака. В 2017 году составило 9,6%, против 8,4% в 2016 году.

Образование

Система общего среднего образования представлена 48 организациями, из которых 15 частных и 33 государственных школ. В 2017-2018 учебном году общий контингент учащихся составляет 36 352 детей, из них в государственных школах обучаются 30 579 детей, в частных школах - 5773 детей. В 2016-2017 учебном году общий контингент учащихся составлял 33 711 учащихся, из них в государственных - 28 940, в частных школах - 4771 учащийся. В 2017 году по сравнению с 2016 годом контингент учащихся увеличился на 2641, темп роста составляет 108%.

В начале 2017-2018 учебного года была открыта частная школа-интернат-колледж имени С. Демиреля.

В ЕНТ 2017 года по району приняли участие 1054 (945 - в 2016 году) учащихся, что составляет 75,99% (70,52% в 2016 году) от общего количества выпускников 1489. Средний балл по району составил 98,21 (94,32 в 2016 году). Динамика повышения среднего балла по сравнению с 2016 годом составила 3,89 балла.

Средний балл школ по ЕНТ 2017 года свыше 100 баллов в районе получили девять школ: гимназия № 140 - 125 баллов, специализированный лицей № 92 - 120,1 балла, гимназия № 138 - 117,43 балла, школа-лицей № 146 - 112,11 балла, специализированный лицей № 165 - 111,24 балла, общеобразовательная школа № 183 - 110,67 балла, гимназия № 105 - 105,66 балла, общеобразовательная школа № 40 - 101,39 балла, общеобразовательная школа № 88 - 100,91 балла. 524 (390 - в 2016 году) учащихся, то есть 50% (41,27% в 2015 году) от общего числа учеников набрали 100 и более баллов.

В ежегодных предметных олимпиадах на районном туре приняли участие 767 учащихся, из них 379 стали призерами (1-е место - 59, 2-е место - 84, 3-е место - 236). 100% качество знаний показали школы № 23, 70, 94, 146, 183, 189, то есть в данных школах все заявленные участники олимпиад стали призерами.

Коммунальное хозяйство

Многоквартирный жилой фонд Бостандыкского района составляет 1741 дом (88 418 квартир, общая площадь 5 669 460 кв. м), который находится на обслуживании коммунальных служб - ТОО «Алматинские тепловые сети», ГКП «Алматы Су», РЭС-2, РЭС-5 АО «АЖК», в составе 120 КСК и 15 управляющих компаний.

Проведен анализ по планируемым ремонтным работам жилых домов за счет собственных средств КСК. Составлены сетевые графики проведения ремонтных работ силами КСК в 1420 жилых домах (82%) (за исключением 231 ветхого дома до 1960 года постройки и запланированных 90 жилых домов, участвующих в Программе развития регионов до 2020 года). Аппаратом акима района в течение года проводился мониторинг ремонтных работ в 1420 жилых домах, где КСК за собственные средства проводили ремонт общедомового имущества. Запланированная сумма ремонтных работ согласно сетевому графику по ремонтным работам составляла 87 444 926 тенге, а фактическая затраченная органами управления на ремонт общедомового имущества составила 186 659 000 тенге, на данную сумму был сдан отчет 1-КС в Департамент статистики по городу Алматы. Ремонтные работы в 1420 жилых домах (100%) были завершены в соответствии с запланированным графиком.

Аппаратом акима Бостандыкского района совместно с председателями органов управления жилым фондом, ТОО «Алматинские тепловые сети» были проведены работы по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии. Так, за 2017 год по району установлено 1363 ОПУ, необходимо установить еще 294 ОПУ. В настоящее время поданы заявки ТОО «Алматинские тепловые сети» на установку 220 ОПУ.

За отчетный период поставщиками коммунальных услуг произведено 358 аварийно-восстановительных земляных работ на магистральных и распределительных инженерных сетях. Из них 123 - ГКП «Су Желісі», 117 -АО «Алатау Жарық Компаниясы», 118 - ТОО «Алматинские тепловые сети». После завершения аварийно-восстановительных работ асфальтные покрытия восстановлены, в случае просадки восстановление асфальтобетонного покрытия будет произведено в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций. Вопрос находится на постоянном контроле.

Ежедневно совместно с природоохранной полицией проводится обход дворовых территории на предмет соблюдения правил благоустройства, на нарушителей принимаются меры административного воздействия. Всего за нарушение Правил благоустройства территории г. Алматы на 50 КСК составлены протоколы на сумму 3 257 470 тенге.

За счет выделенных бюджетных средств по итогам проведенных конкурсов государственных закупок проведены работы по капитальному ремонту 49 дворовых территории Бостандыкского района.

Для создания комфортных условий для проживания жителей разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 162 дворов.

По Программе развития регионов до 2020 года ремонтируется 90 многоквартирных жилых домов на сумму 1 073 488 682 тенге, из них 63 дома по ремонту (кровли, фасада, подъездов, инженерных сетей) на сумму 657,8 млн тенге, в 27 домах - замена лифтового оборудования в количестве 66 лифтов на сумму 415,5 млн тенге.

По итогам 12 месяцев работы завершены в 60 МЖД (кровли, фасада, подъездов, инженерных сетей), в трех МЖД ведутся ремонтные работы по замене кровли, также завершены работы в 27 МЖД по замене 66 лифтов.

Аппаратом акима Бостандыкского района проводится разъяснительная работа среди населения и органов управления по условиям участия в программе на 2018 год. На первое полугодие 2018 года подали заявку 102 жилых дома в ТОО «Алматы тұрғын үй» для участие в Программе развития регионов до 2020 года, из них 91 дом по ремонту (кровли, фасада, подъездов, инженерных сетей), 11 домов по замене лифтового оборудования.

Разработаны дефектные акты на 50 домов, предоставлен 31 проектно-сметная документация в КСК для обсуждения с жителями на общих собраниях.

В настоящее время подписаны жителями 15 протоколов общего собрания, из них пять по ремонту (кровли, фасада, подъездов, инженерных сетей), 10 домов по замене лифтового оборудования.

Строительство

Введено в эксплуатацию 297,9 тыс. кв. м жилья (241 жилое здание), в том числе многоквартирных - 197,8 тыс. кв. м (26 зданий), ИЖС - 100,08 тыс. кв. м (214 строений) и одно общежитие. Объем инвестиций в жилищное строительство составил 28 410,0 млн тенге.

Введенных 23 многоквартирных жилых дома находятся в жилых комплексах «Комфорт», «Солнечная долина», «Симфония», Royal Gardens, «Сезам», «Вавилон», «Комильфо».

Транспорт

За отчетный период текущего года всего по району транспортными организациями перевезено пассажиров 23 517,8 тысячи человек.

В районе функционирует один крупный автопарк - № 2.

Протяженность маршрутов составляет 831 км, общее количество автобусов, закрепленных за маршрутами, - 509 единиц.

В районе расположено четыре станций метрополитена: «Алатау», «Байконур», «Драмтеатр имени Ауэзова», «Сайран».

Уровень пассажиропотока во всех станциях метро составляет: в будние дни - 45 тыс. человек, в субботу - 25-30 тыс. человек, в воскресенье - от 10 до 15 тыс. человек в день.

Благоустройство и санитарное состояние

В районе работы по ремонту, обслуживанию и восстановлению линий уличного освещения ведет ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык». В 2017 году произведены работы по обслуживанию 10 953 светоточек протяженностью 380,4 км на сумму 268 552 000 тенге. В 2017 году проведено строительство новых светоточек в количестве 398 штук.

КГП «Алматы тазалык» производились работы по уборке дорожного полотна шести транспортных развязок, 229 улиц и проездов общей протяженностью 241,7 км на сумму 1 013 117 000 тенге. Механизированная ручная уборка тротуаров протяженностью 168 км. Производились работы по санитарной очистке семи надземных и двух подземных пешеходных переходов.

В период проведения 29 городских и районных (локальных) субботников вывезено более 11 290 куб. м мусора, веток, листвы. Было задействовано 540 единиц спецтехники. Производился выход предприятий, организаций и заведений независимо от форм собственности на уборку прилегающей и закрепленной территории.

Работы по вывозу твердых бытовых отходов осуществляет АО «Тәртіп». В районе расположено 300 контейнерных площадок, в том числе 81 подземная контейнерная площадка для раздельного сбора ТБО. Общее количество контейнеров составляет 1333 штуки, в том числе 836 контейнеров объемом 1,1 куб. м, 404 заглубленных контейнера объемом 3,0 куб. м и 93 контейнера объемом 0,75 куб. м в мусороприемных камерах многоквартирных жилых домов. Ежедневный вывоз мусора в среднем составляет 1400 кубов.

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы завершены работы по капитальному ремонту 100 контейнерных площадок, планируется обустроить 74 площадки, также заменено 334 новых контейнера объемом 1,1 куб. м.

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Осуществлялись работы по уборке и текущему содержанию парков, скверов, разделительных полос, мест общественного пользования, набережных рек Большая Алматинка, Есентай и транспортных развязок общей площадью 274,4 га на сумму 861 332 518 тенге. ТОО «StampService» производило очистку арычных сетей протяженностью 146,5 км.

Произведена формовочная обрезка 2220 деревьев, санитарная обрезка деревьев в количестве 7291 шт., снос аварийных деревьев 355 шт.

Произведены работы по цветочному оформлению и благоустройству территорий по следующим видам работ:

- Проведены мероприятия по разбивке цветников площадью 500 кв. м, а также устройство газонов площадью 51 837 кв. м, посажено 5554 дерева.

- Установлено 140 урн, 40 скамеек, 95 цветочных вазонов.

- Завершены восстановительные работы 3210 кв. м асфальтного покрытия, 985 кв. м брусчатки, 200 кв. м гранитного камня, расположенных в парках, скверах и местах общественного пользования. Проведены работы по покраске колесоотбойных брусов, джерси и ограждений на мостах и вдоль улиц района.

В рамках реализации концепции датского архитектора Яна Гейла завершены работы по благоустройству бульвара Байкадамова, пешеходной зоны по ул. Биржана, а также текущий ремонт сквера памятника им К. Сатпаева и ул. Тимирязева.

Также завершаются работы по текущему ремонту арычных сетей и переходов протяженностью 3 233,7 метра.

ТОО «Газатор-защита хлебопродуктов» провели работы по защите зеленных насаждений общей площадью 120 га на сумму 3 000 000 тенге.

Совместно с КГП «Служба спасения» и службами района проводились работы по очистке и углублению русел рек Керенкулак, Ремизовка, каналов М-1 и М-2. Вывезено 360 куб. м ила, песка и случайного мусора, задействовано 13 единиц специальной техники.

ГУ «Казселезащита» проведены работы по очистке русла реки Большая Алматинка, плотины селеуловителя и двух отстойников от ила, песка и случайного мусора. Завершили работы по очистке русла реки Есентай.

Завершены работы по ремонту и аварийно-восстановительным работам моста по ул. Солнечная в мкр. Актобе и по строительству подпорной стены на оползне - опасном участке в мкр. Баганашыл.

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования по Бостандыкскому району проведена работа по цветочному оформлению и благоустройству территорий, а именно:

- проведены мероприятия по установке элементов вертикального озеленения в общем количестве 1090 шт.;

- проведены мероприятия по установке и уходу в течение сезона объектов декоративно-цветочного озеленения 25 316 кв. м;

- проведена реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации вдоль ул. Мынбаева от Тургута Озала до Розыбакиева, ул. Бухар жырау, угол ул. Римского-Корсакова, протяженностью 689,1 м, начата работа по строительству арычных сетей и ливневой канализации на семи участках протяженностью 2457 м.

- завершены работы по благоустройству Парка Первого Президента Республики Казахстан (велодорожки, поливочный водопровод, освещение), благоустройству сквера «Жас канат» (набережная реки Есентай от ул. Тимирязева до ул. Бухар жырау), благоустройству ул. Байсеитовой;

- завершены работы по строительству системы поливочного водопровода на транспортной развязке Сатпаева - Жандосова - Абая - Муканова и на разделительной полосе по пр. Абая, включая территорию станции метро;

- разрабатывается ПСД по благоустройству парков и скверов: парк Дружбы, набережная реки Есентай от пр. Аль-Фараби до Тимирязева, сквер Олимпийцев.

Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы завершены работы по:

среднему ремонту дорожно-асфальтового покрытия 60 улиц протяженностью 45,439 км на сумму 1 865 674 565 тенге, в том числе на присоединенной территории 27,8 км;

строительству велодорожек по ул. Саина, Торайгырова, Каблукова протяженностью 3,724 км на сумму 159 955 040 тенге;

капитальному ремонту ул. Байтурсынова, в ходе реконструкции которой устроены велодорожки протяженностью 1725 м., установлено 77 урн, 55 скамеек, посажено 201 дерево и 192 шт. бирючины;

по среднему ремонту и строительству тротуаров по 34 адресам протяженностью 11 454 м.

капитальному ремонту моста по пр. Абая через р. Есентай;

продолжаются работы по текущему ремонту улиц и реконструкции ул. Мустафина от ул. Саина до ул. Рыскулбекова по линии БРТ.

За отчетный период установлено всего 119 остановочных комплексов нового образца без объектов обслуживания. Итого количество установленных новых остановочных комплексов по району составляет 266.