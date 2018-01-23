Днем на рынке, вечером в кальянной - где полицейские Алматы находят детей

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток и улица» сотрудниками ювенальной полицией Алматы был проведен ряд рейдовых и профилактических мероприятий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В ходе ОПМ инспекторами Управления внутренних дел Алатауского района выявлены подростки, работающие на рынках города. Вместо учебы юноши и девушки стоят за прилавком. Большая часть выявленных несовершеннолетних – приезжие.

«С ними в здании УВД мы провели профилактическую беседу, туда же пригласили их родителей и законных представителей. В период проведения данной отработки к административной ответственности за бесконтрольность привлечены 306 родителей. В отношении 7 руководителей компьютерных клубов материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Алматы для привлечения их к ответственности», - сообщил начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В Алмалинском районе сотрудники районного подразделения в продаже алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 года, уличили продавца продуктового магазина, которая, не удостоверившись в возрасте покупателя, продала ему банку пива. В отношении владельца магазина и продавца составлен административный протокол по ст. 200 ч.1 КРКобАП - реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного года. В полиции также добавили, что за три дня проведения профилактического мероприятия за аналогичное правонарушение к ответственности привлекли 7 человек.

«Также в период ОПМ инспекторами повсеместно проводились проверочные рейды по развлекательным заведениям, в частности, в компьютерных клубах и кальянных барах. Увы, и там почти под утро коротали время подростки, которым, кстати, утром идти на учебу. Напомню, что основной целью мероприятия служит профилактика правонарушений в подростковой среде, выявление фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, нахождение их в развлекательных заведениях в вне жилых помещениях в ночное время без сопровождения законных представителей», - резюмировала полковник Алипбаева.