Препараты против гепатитов на сумму 2,7 млрд тенге закупят в 2018 году

5 наименований препаратов для лечения вирусных гепатитов и вакцина против вирусного гепатита В для бесплатного лекобеспечения казахстанцев закупаются через систему единой дистрибуции на 2018 год на общую сумму 2,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Лечению вирусных гепатитов, как социально-значимых заболеваний, в Казахстане уделяется большое внимание. Доступность препаратов для лечения этих заболеваний в 2018 году увеличилась более чем в 3,6 раз по сравнению с предыдущими годами.

Для лечения вирусных гепатитов Единый дистрибьютор ежегодно закупает препараты Пэгинтерферон альфа 2b и Рибавирин. Отметим, что в 2018 году препарат Тенофовир закупается для лечения вирусных гепатитов и поставляется в рамках договора поставки с международной организацией ЮНИСЕФ.

Кроме того, в 2018 году в список для бесплатного лекарственного обеспечения в соответствии с самыми современными протоколами лечения вирусного гепатита С для лечения вирусных гепатитов включены новые наименования Софосбувир и Даклатасвир. Поставка этих лекарственных средств планируется через Программу развития ООН.

Также в этом году для предупреждения вирусного инфицирования хроническим гепатитом В и его тяжелых последствий, в том числе цирроза печени и гепатоклеточного рака закупается 445 400 доз вакцины. Вакцинация детей раннего возраста от вирусного гепатита В включена в национальный календарь прививок.

Фото: chromosome2009.org.