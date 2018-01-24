Ученые нашли в янтаре морское существо возрастом 100 млн лет
Обнаруженный остракод является первой застрявшей в янтаре особью, относящейся к меловому периоду.
Китайские палеонтологи совместно с коллегами из Австрии и Канады впервые в истории обнаружили сохранившиеся в янтаре останки древнего морского существа - остракода, возраст которого составляет 100 млн лет, передает ТАСС.
Остракод — это ракообразное, которое относится к классу ракушковых. Он представляет собой небольшой, несколько приплюснутый с двух сторон организм фасолевидной формы, который прикрывает двустворчатая раковина.
Ученые обнаружили ценную находку во время экспедиции в долину Хуконг (штат Качин, Северная Мьянма). По их словам, подобное морское существо, относящееся к эпохе мелового периода (145-66 млн лет назад), специалистам приходится видеть впервые.
"Остракоды относятся к морским обитателям, и их останки крайне редко встречаются в окаменелой смоле", - пояснил профессор Китайского геологического университета Син Лида.
По его словам, в мире чрезвычайно мало научных работ о настолько древних ракообразных, найденных в янтаре. Как правило все аналогичные находки относятся к кайнозойской эре - нынешнему геологическому периоду, начавшемуся около 66 млн лет назад.
Как отметили ученые, возраст и размеры образца делают его уникальным. Тельце морского существа достигает 12,9 мм в длину, однако обычно у таких существ оно не превышает 2 мм. Палеонтологи полагают, что фрагмент древней смолы образовался в прибрежной морской зоне, где в нее и угодил этот обитатель океанических глубин. Ожидается, что данное открытие внесет большой вклад в изучение палеоэкологии региона и эволюции остракодов.
Фото © Виталий Невар/ТАСС
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