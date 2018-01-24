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Ирина Шейк выложила редкое фото с мамой

24 января 2018, 08:00

В комментариях к фото поклонники Ирины отметили схожесть матери и дочери.

Двумя снимками матери модель поделилась в честь её дня рождения, передает Лайф.

"С днём рождения, мой номер один. Всё возможно благодаря тебе. С днём варенья, мамусик", — поздравила Шейк маму.

В комментариях к фото поклонники Ирины отметили схожесть матери и дочери.

— Очень красивая мама! Желаю счастья маме и дочке, — написал один из пользователей.

За несколько часов пост собрал 127 тыс. лайков.

Фото: HSB Noticias


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