Ирина Шейк выложила редкое фото с мамой
В комментариях к фото поклонники Ирины отметили схожесть матери и дочери.
Двумя снимками матери модель поделилась в честь её дня рождения, передает Лайф.
"С днём рождения, мой номер один. Всё возможно благодаря тебе. С днём варенья, мамусик", — поздравила Шейк маму.
В комментариях к фото поклонники Ирины отметили схожесть матери и дочери.
— Очень красивая мама! Желаю счастья маме и дочке, — написал один из пользователей.
За несколько часов пост собрал 127 тыс. лайков.
Фото: HSB Noticias
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