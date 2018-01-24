МОК запретил проносить флаг России на трибуны ОИ-2018

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, таким образом, в Пхенчхане флаг России будет так же под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом, сообщает РИА Новости.

"Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены", - говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

МОК в декабре принял решение о том, что "чистые" российские могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Фото: © РИА Новости. Алексей Куденко