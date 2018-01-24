Найден способ отучить подростков от раннего секса и курения

«Подростковый бунт» у современной молодежи все реже проявляется в форме курения и раннего секса. Вместо этого многие молодые люди предпочитают взламывать компьютерные программы. Таковы данные исследования, проведенного учеными Университетского колледжа Лондона, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Только два процента британских подростков в возрасте 14 лет сказали, что имели в своей жизни половой акт, три процента признались в регулярном курении. Всего три процента заявили, что наносили граффити в общественных местах, один процент опрошенных назвали себя членами какой-нибудь банды.

Зато каждый двадцатый признался в том, что имел опыт взламывания компьютерных программ. Таким образом, киберпреступность более распространена среди несовершеннолетних, чем другие пороки.

Как отмечают ученые, современное поколение молодых людей оказалось самым непорочным в истории наблюдения. В исследовании приняли участие 19500 детей, родившихся на рубеже веков. Опрос проводился в 2015 и 2016 годах.

Фото: Fabio Sasso / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com