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«Дьякон смерти» отправил на тот свет десятки бельгийских стариков

24 января 2018, 09:43

Если Поппе признают виновным по всем пунктам, это станет одним из самых массовых убийств в истории Бельгии.

В Бельгии начался суд над католическим дьяконом, которого обвиняют в убийстве не менее десяти человек, включая собственную мать, передает Лента.ру со ссылкой на Het Niewsblad.

По версии следствия, Иво Поппе, работавший в больнице медбратом, вводил в вены своих жертв воздух, что приводило к закупорке кровеносных сосудов и летальному исходу. Сам обвиняемый, который в местных СМИ прослыл «дьяконом смерти», называет свои действия эвтаназией и настаивает, что действовал из сострадания к пожилым людям и неизлечимо больным.

Мужчину арестовали в 2014 году после того, как он рассказал своему психиатру, что подверг эвтаназии десятки человек. По его словам, все жертвы были пожилыми и неизлечимо больными людьми, поэтому он делал это из сострадания.

По сведениям издания, среди убитых есть и несколько родственников Поппе: два деда, тесть и мать. Отмечается, что женщина в последнее время страдала от депрессии, однако, по мнению ее врачей, она не пошла бы на эвтаназию добровольно.

Точное число людей, убитых медбратом, неизвестно. Сообщается только, что подозрения у следствия вызывают не менее 50 смертей. В случае, если Поппе признают виновным по всем пунктам, это станет одним из самых массовых убийств в истории Бельгии.

Фото: nieuwsblad.be


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