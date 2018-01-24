Байбек рассказал о намерении изменить облик Алматы

В Алматы на городском активе, посвященном реализации Послания Президента страны народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Бауыржан Байбек объявил о старте инициативы «50 проектов-драйверов развития Алматы». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима южной столицы.

Аким Алматы отметил, что обнародованное Главой государства Послание призвано решить три ключевых вопроса - экономическое развитие и рост благосостояния граждан, развитие человеческого капитала, повышение эффективности государственного управления.

«Елбасы определил ясные задачи на ближайшую перспективу. По всем 10 задачам Послания в городе уже ведется системная работа. По проектному принципу в реализацию Послания Главы государства мы запускаем инициативу «50 проектов-драйверов развития Алматы», призванных обеспечить дальнейший рост экономики и изменить облик города. По каждому проекту определены конкретные сроки, исполнители и ресурсы. Наибольшее количество проектов в социальной сфере - 30%, в сфере транспорта - четверть, энергетики и благоустройства по 10%. Все они соответствуют целям и задачам Послания, поэтому необходимо обеспечить их безусловную реализацию», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По его словам, среди 50 драйверов важным является развитие Индустриальной зоны. Сегодня здесь уже реализуется 41 проект на 180 млрд. тенге. Приоритетами при реализации проектов являются экспортоориентированность, импортозамещение и вынос производств за город для решения вопросов экологии и безопасности. Еще одним драйвером станет Парк инновационных технологий «Алатау», который по поручению Главы государства будет передан городу и преобразован в СЭЗ «Алматы». Планируется расширение перечня приоритетных отраслей, добавятся проекты в сфере фармацевтики, оборонной промышленности, машиностроения.

«Глава государства поручил повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии. Также поручено принять меры по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением малого и среднего бизнеса. Мы уже ведем работу по переходу к «зеленой» энергетике», - сказал аким.

Так, сегодня 96% частного сектора переведено на газовое отопление, до конца года должна быть обеспечена полная газификация частного сектора, а к 2021 году - подключено 4 тыс. частных домов в пригородной зоне алматинской агломерации. Ведется модернизация ТЭЦ-1, будут установлены новые газовые котлы взамен изношенных на сумму более 35 млрд. тенге. В настоящее время совместно с «Самрук-Энерго» разрабатывается предварительное ТЭО по переводу ТЭЦ-2 на газ.

Кроме того, внедряется экологичный общественный транспорт. Уже сегодня 60% автопарка - это автобусы на газе и троллейбусы, на 30% обновлен автобусный парк, ведется строительство 2 новых станций метро. В этом году на принципах ГЧП планируется стартовать проект по строительству ЛРТ. Казахстанско-немецкой компанией FalconEuroBus строится завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Ведется работа по стимулированию использования электромобилей, в городе уже установлено12 электрозаправочных станций, до конца 2019 года будут установлены еще 47 ЭЗС.

Для решения проблемы по переработке ТБО до 1 августа по итальянской технологии планируется запуск мусоросортировочного комплекса мощностью 500 тыс. тонн в год. Это позволит не только утилизировать мусор, но и извлекать до 8% полезных компонентов от общего объема ТБО к 2020 году.

Глава мегаполиса отметил, что важнейшую роль в развитии экономики города играет дальнейшая модернизация транспортной-логистической инфраструктуры. Начатый масштабный проект БАКАД включит Алматы в систему «Западная Европа - Западный Китай» и разгрузит город от транспорта на 10%. Развитию данного направления будет способствовать проводимая модернизация аэропорта. Кроме того, в 2017 году завершен ремонт 7 речных мостов, построено 5 пешеходных переходов, построено и отремонтировано более 174 км дорог на 29 млрд. тенге, что является рекордным показателем за последние годы. Строятся 3 развязки, проводится пробивка 4 магистральных улиц.

Огромный научно-образовательный потенциал функционирующих в городе 38 вузов должен быть использован в решении вопросов инноваций и разработки новых технологий. Инициатива «50 драйверов развития Алматы» включает в себя строительство двух новых современных международных школ. На базе Дворца школьников будет создан Бизнес-инкубатор с обучением основам предпринимательства. Для комплексного решения вопросов молодежной сферы принята Дорожная карта поддержки молодежи до 2020 года. Ее цель - создать все условия для самореализации молодых граждан.

В целом в 2017 году создано 45 тыс. новых рабочих мест, в текущем году более 32 тыс. человек будет охвачено мерами занятости, из которых около 8 тыс. - государственной поддержкой, а именно, трудоустройство, профессиональное обучение, выдача грантов.

«Ключевым аспектом развития человеческого капитала является здоровье нации. Основное внимание должно уделяться профилактике заболеваний. Это, в первую очередь, развитие ранней диагностики и популяризация здорового образа жизни. В ближайшие три года в рамках реализации драйверов роста планируется построить 4 крупных медицинских объекта: онкологический центр, казахстанско-японский диагностический центр, родильный дом в связке с ЭКО центром, международный госпиталь MountSinai», - добавил глава города.

Аким мегаполиса отметил, что особое значение при реализации Послания имеют аспекты цифровизации и проект Smartcity. Сегодня Алматы - признанный флагман цифровизации среди городов Казахстана, доля города в производстве IT-продуктов составляет 50%. В рамках Smartcity реализуются системные цифровые проекты в сферах безопасности, мониторинга селевой активности, общественного транспорта, образования и здравоохранения. Все цифровые проекты реализуются на основе ключевых принципов, как экономический эффект, обеспечение прозрачности и исключение условий для коррупции, сокращение издержек и сроков оказания муниципальных услуг, создание комфортных условий для жизни и бизнеса.

В ходе городского актива руководитель Центра развития Алматы Жанна Тулегенова рассказала о возможностях формирования Индустрии 4.0 и уже реализуемых проектах Смарт Алматы. По ее словам, в режиме пилота начата реализация интеллектуальной транспортной системы совместно с международной компанией CISCO. Запущены смарт-проекты в сфере ЖКХ, общественной безопасности, здравоохранения, образования и получения госуслуг.

В свою очередь директор школы-лицея №71 С.Кулик отметила, что еще одна актуальная задача, поставленная Президентом в Послании - это перевод казахского языка на латинский алфавит.

«Естественно, при переходе на другую графику обязательно будет проведена модернизация языка. В первую очередь, это связано с особенностями внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом в 21 веке. Латинская графика послужит еще одним стимулом для развития государственного языка на всех уровнях его использования. Лингвисты утверждают, что в этом случае исчезнут проблемы по введению новых терминов в казахский язык и заимствованных из других языков слов, так как мы сможем максимально приблизить их к своей фонетике. А это и есть реализация поручения Президента по интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство, указанное в программе «Рухани жаңғыру», - подчеркнула она.