Чистый воздух оказался смертельно опасным для человечества

Ученые смоделировали четыре сценария глобального изменения климата, которые имитируют последствия исчезновения аэрозолей (сульфаты и сажа).

Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришли к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может усугубить глобальное потепление, передает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Ученые смоделировали четыре сценария глобального изменения климата, которые имитируют последствия исчезновения аэрозолей (сульфаты и сажа). Оказалось, что загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, поступающей на Землю. Их удаление при современном уровне диоксида углерода в атмосфере усилит парниковый эффект, когда атмосфера будет поглощать больше тепловой энергии.

В результате этого процесса средняя температура атмосферы вырастет на 0,5-1,1 градуса Цельсия. Это, в свою очередь, резко увеличит количество таких стихийных бедствий, как засуха и наводнения.

Некоторые специалисты предлагают использовать аэрозоли для предотвращения повышения глобальной температуры. Однако результаты исследования показали, что такой метод геоинженерии при резком прекращении выбросов сажи и других частиц в атмосферу может привести к более быстрому потеплению. В любом случае, отмечают специалисты, изменение климата грозит сильными наводнениями, смертоносной жарой, заморозками и другими стихийными бедствиями.

В августе 2017 года группа ученых опубликовала научную работу, в которой климатологи предсказали гибель миллионов людей из-за экстремальных погодных условий, в том числе из-за жары.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости