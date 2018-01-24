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Снят арест с активов Нацфонда

24 января 2018, 10:44

Голландский суд согласился с позицией Нацбанка и министерства юстиции и постановил, что активы Нацфонда неприкосновенны.

23 января 2018 года Окружной суд г. Амстердам удовлетворил ходатайство Национального банка РК о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Об этом сообщили в министерстве юстиции РК, передает Zakon.kz.

Сообщается, что суд согласился с позицией Нацбанка и министерства юстиции и постановил, что активы Нацфонда неприкосновенны.

"Судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы. Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне", - говорится в сообщении МЮ.

Отмечается, что аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке.

Фото: kp.kz.


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