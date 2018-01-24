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Вопросы двустороннего военного сотрудничества Казахстана и США обсудили в Астане

24 января 2018, 11:04

Генерал-лейтенант Мурат Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных Сил РК.

В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с военным атташе Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан полковником Дэвидом Уайзманом, передает пресс-служба МО РК.

В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

Генерал-лейтенант Мурат Майкеев отметил совместную работу по укреплению миротворческого потенциала Вооруженных Сил РК.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность развивать двусторонние отношения в рамках Пятилетнего плана военного сотрудничества.

Фото: МО РК


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