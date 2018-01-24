В МИК РК гарантировали безопасность госархивов

Мы придумываем максимальные механизмы для того, чтобы защитить все наши данные. В том числе и личные данные - А. Ажибаев.

При обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК речь зашла об обеспечении безопасности информации, хранящейся в госархивах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы являемся свидетелями повсеместной цифровизации во всех отраслях экономики. Не является исключением и сфера архивного дела и документации. Законопроектом вносятся изменения, направленные на развитие электронного документооборота и электронных архивов. Вопрос, каков механизм защиты от хакерских атак и взломов, и какая ответственность предусмотрена за это?» - обратился депутат Абзал Ералиев к представителям министерства информации и коммуникаций РК.

Вице-министр ведомства Алан Ажибаев отметил, что от кибератак не застрахован никто.

«Хотелось бы отметить тот факт, что сегодня от кибератак и атак хакерских не застрахован никто. Но при этом МИК вместе с министерством оборонной и аэрокосмической промышленности делает все возможное, чтобы защитить. Вместе с этим ЭЦП на сегодня и электронные документы максимально защищены и то количество атак, которое произведено в 2017 году, их более 100 тысяч, были все отражены. Поэтому мы надеемся, что все будет в порядке», - подчеркнул он.

В ответ на это спикер палаты Нурлан Нигматулин попросил уточнить механизм защиты.

«Хорошо, что есть надежда. Каков механизм?» - спросил он.

По словам А. Ажибаева, каждый день рождаются определенные механизмы «в силу того, что хакеры и кибератаки, которые они производят, придумывают всегда новые механизмы атак».

«Соответственно, мы придумываем максимальные механизмы для того, чтобы защитить все наши данные. В том числе и личные данные», - сообщил зам министра.

«То есть, можно быть уверенным, что степень защиты наших архивных данных будет достаточно высокой?» - уточнил Н. Нигматулин.

А. Ажибаев заверил, что МИК РК приложит все усилия для обеспечения безопасности архивных данных.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: podrobnosti.ua.