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Названы самые популярные имена столичных детей

24 января 2018, 11:12

В 2017 году именем Айзере были названы 405 девочек столицы. На втором месте – имя Айлин, которым родители называли своих чад 354 раза.

Алихан и Айзере стали самыми популярными именами в Астане, которыми чаще всего называли новорожденных в прошлом году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В 2017 году именем Айзере были названы 405 девочек столицы. На втором месте – имя Айлин, которым родители называли своих чад 354 раза. Следом идет Амина – этим именем девочек нарекли 353 раза. Также в прошлом году были популярными имена: Айару, Айша, Раяна, Аяла, Каусар, Медина, Дария, Адия, Айсана, Инжу, Айым и Томирис.

Среди мальчиков в тройку самых популярных имен вошли Алихан, Амир и Али. За двенадцать месяцев этими именами родители называли новорожденных 328, 255 и 222 раза соответственно. Вместе с тем мальчикам давали имена: Айсултан, Санжар, Алдияр, Ерасыл, Арлан, Арсен, Нурислам, Алан, Мансур, Рамазан, Мирас и Алинур.

При этом не изменилась традиция называть детей в честь важных событий в стране.

Во время проведения международной выставки ЭКСПО в РАГСе района «Есиль» зарегистрировано имя мальчика Бәйдiбэкспо.​

Напомним, за прошлый год, согласно статистике РАГСов трех районов – «Есиль», «Сарыарка», «Алматы», в столице появились 34 087 новорожденных, это больше на 2031 ребенка по сравнению с 2016 годом.


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