Дмитрий Шомко: Не нужно обольщаться победой над "Спартаком"

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко прокомментировал в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz победу казахстанской команды в товарищеском матче с московским «Спартаком», а также рассказал о подготовке подопечных Станимира Стоилова к новому сезону, который на этот раз для столичных футболистов начнется немного раньше, чем обычно.

— Конечно, мы рады этой победе, особенно с учетом того, что проиграли «Спартаку» два года назад с крупным счетом. Но не нужно обольщаться — это всего лишь товарищеский матч, в котором важнее не достичь победы, а выполнить установки тренера, с чем в конце матча возникли проблемы, что вылилось в два пропущенных мяча. Матчи с такими сильными командами помогают тренерскому штабу увидеть ошибки в игре команды и подойти к сезону в лучшей форме, — отметил Дмитрий Шомко, отвечая на вопрос о том, что помогло подопечным Станимира Стоилова переиграть действующего чемпиона России.

— Как оцениваете, в целом, подготовку к новому сезону?

— Мы не первый год работаем в Дубаи, все прекрасно понимают, что сейчас очень важно заложить фундамент физической готовности, чтобы потом успешно выступать в течение сезона.

— Команду пополнили три новых футболиста. Сумели они уже влиться в новый коллектив?

— У нас дружная команда, поэтому проблем с адаптацией у новичков не возникает. Зайнутдинов и Перцух — молодые футболисты, для которых выступление в «Астане» станет огромным опытом, тем более, они вместе с нами работали уже на сборе в Чехии перед матчем со «Славией».

— Зайнутдинов в матче против «Спартака» играл как раз на Вашей позиции. Сможет ли он составить конкуренцию Дмитрию Шомко?

— Бактиер обладает всеми важными качествами для того, чтобы стать хорошим футболистом, иначе его бы не пригласили в «Астану». А если говорить о конкуренции со стороны данного игрока, то конкуренция — это хорошо, она является залогом прогресса и успешного выступления.

— Впереди матч против «Краснодара». Сумеете вновь удивить футбольную Россию?

— На самом деле, в товарищеских матчах результат не так важен, хотя все мы профессионалы и выходим на поле лишь с одной целью — победить. Иначе, наверное, и не было бы смысла вообще играть в футбол.

— Нет ли у Вас обеспокоенности в связи с тем, что команде придется форсировать подготовку с учетом того, что первый матч против португальского «Спортинга» в Лиге Европы состоится уже 15 февраля?

— Постараемся сделать все, чтобы подойти к баталиям против команды лиссабонского клуба в хороших кондициях. Несмотря на непривычно ранний старт сезона, я уверен, что, совместно с тренерским штабом, мы сможем правильно подготовиться к матчу и дать бой «Спортингу». Но, в любом случае, мы будем биться с португальцами за честь клуба, за честь всего казахстанского футбола!

Ануар Абдрахманов