iPhone X второго поколения изобразили на рендерах

Как ожидается, в этом году Apple выпустит три смартфона.

Вслед за публикацией очередной порции "утечек", касающихся iPhone X 2-го поколения, дизайнеры сайта iDropNews пофантазировали на тему того, как будет выглядеть следующая новинка Apple. Как показано на фотореалистичных изображениях, вырез на лицевой панели "iPhone XI" с датчиками для сканера лица Face ID станет уже, а рамки вокруг экрана — еще тоньше, сообщает vesti.ru.

Предполагается, что "челка" смартфона уменьшится за счет объединения модуля распознавания лица и модуля селфи-камеры. Тоньше станут и сами "айфоны": Apple применит в аппаратах улучшенную двухэлементную батарею L-образной формы, которая позволит им заряжаться быстрее, дольше держать заряд и высвободить больше места под другие компоненты. Кроме того, смартфон избавят от выступающего "горбика" — модуль камеры утопят в корпус.

Художники также учли информацию, которой ранее поделился аналитик KGI Securities Мин Чи Куо, чьи прогнозы сбываются весьма часто. По его данным, по крайней мере одна новая модель "айфона" будет оснащаться двумя слотами для SIM-карт.

Как ожидается, в этом году Apple выпустит три смартфона. Первый будет представлять собой улучшенную версию iPhone X: он получит такой же 5,8-дюймовый OLED-дисплей и на 10% более емкий аккумулятор. Другие окажутся самыми крупными "айфонами" в истории: второму — условно "iPhone X Plus" — прочат суперчеткую 6,5-дюймовую OLED-панель, третьему — 6,1-дюймовый ЖК-экран.

Куо утверждает, что модель ЖК-дисплеем будет "существенно отличаться" от OLED-моделей, главным образом за счет невысокого разрешения, и стоить намного дешевле — около $650–750. Она же получит батарею стандартной, прямоугольной формы.