Анонсирован дебют внедорожника Range Rover SV Coupe

Британская компания Land Rover официально анонсировала мировую премьеру нового внедорожника Range Rover SV Coupe и опубликовала первое интригующее изображение автомобиля. Новинка дебютирует на автосалоне в Женеве-2018.

В пресс-релизе британского бренда сказано, что «Range Rover SV Coupe — это первый в мире полноразмерный роскошный SUV Coupe». Как и предполагалось ранее, модель построена подразделением Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO).

Также представители компании отметили, что новый автомобиль Range Rover SV Coupe получил «соблазнительным дизайном кузова» и «превосходно утонченный интерьер».

Никаких подробностей о новинке в компании не раскрыли. Однако мы помним, что совсем недавно прототип нового 3-дверного внедорожника был замечен на тестах. Шпионские фотографии показывали, что кросс-купе получило фирменный дизайн бренда, но имеет «более спортивный внешний вид и более динамичную линию крыши».

Как видно на официальной фотографии, новый роскошный внедорожник Range Rover SV Coupe получил высококлассный интерьер с большим количеством кожи, металла и натурального дерева. Дополнительной роскоши придаёт комбинированная отделка.

Согласно данным производителя, всего планируется выпустить 999 экземпляров модели Range Rover SV Coupe, которая будет предлагаться на самых различных международных рынках. Выпуск эксклюзивной новинки призван отдать дань оригинальному 2-дверному внедорожнику Range Rover, который производился в 1970 году.

Выступая перед журналистами, Джон Эдвардс, управляющий директор подразделения SVO, отметил: «Range Rover SV Coupe предложит клиентам заманчивое сочетание несравненной роскоши и редкости». Также представитель компании подчеркнул, что новинка играет важную роль для компании Land Rover, бренда Range Rover и подразделения SVO.

Via livecars