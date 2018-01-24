Лукин прокомментировал случай с врезавшимся в ворота Акорды Porsche Cayenne

Административное наказание - лишение водительских прав в однозначном порядке - А. Лукин.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин прокомментировал инцидент с врезавшимися в ворота Акорды сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Соответствующие сотрудники, совершившие ДТП, уволены из органов внутренних дел. Вопросы административного производства находятся в компетенции органов внутренних дел, и будет принято решение судом о привлечении их к административной ответственности», - сказал он.

При этом замгенпрокурора отметил и то, были ли эти сотрудники в нетрезвом состоянии. «Это решит суд, потому что должна быть соответствующая экспертиза», - сказал он.

Доводы по поводу умышленности поступка А. Лукин отмел, указав, что инцидент случился из-за гололеда.

«Нет, конечно, гололед. Они уволены из органов внутренних дел, соответствующие последствия. Их было двое, они молодые», - пояснил А. Лукин.

По сумме ущерба замгенпрокурора затруднился ответить, уточнив, что она неизвестна.

«Сумма исчисляется причинением транспортному средству каких - либо повреждений, собственник будет восстанавливать. Административное наказание - лишение водительских прав в однозначном порядке», - заключил он.

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