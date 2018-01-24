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В Афганистане боевики атаковали организацию Save the Children

24 января 2018, 12:07

Сообщается об 11 пострадавших в результате взрыва.

Боевики атаковали здание международной организации Save the Children ("Спасите детей") в Джелалабаде, сообщает ТАСС.

По информации телеканала Tolo News, экстремисты сначала привели в действие взрывчатку, заложенную в автомобиль. Сообщается об 11 пострадавших в результате взрыва.

В настоящее время рядом с комплексом продолжается перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.


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