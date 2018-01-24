В Афганистане боевики атаковали организацию Save the Children
Сообщается об 11 пострадавших в результате взрыва.
Боевики атаковали здание международной организации Save the Children ("Спасите детей") в Джелалабаде, сообщает ТАСС.
По информации телеканала Tolo News, экстремисты сначала привели в действие взрывчатку, заложенную в автомобиль. Сообщается об 11 пострадавших в результате взрыва.
В настоящее время рядом с комплексом продолжается перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.