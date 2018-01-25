Исторический визит Назарбаева в США. Как это было
Встреча Трампа и Назарбаева большую часть времени проходила под прицелом объективов журналистов.
С 16 по 18 января проходил официальный визит Нурсултана Назарбаева в США. Портал Zakon.kz совместно с пресс-службой президента РК вспоминает это историческое событие и представляет эксклюзивный фоторепортаж.
17 января. 11:55 дня. Участники церемониальной встречи в ожидании кортежа президента Казахстана.
12:00. Президентский кортеж въехал на территорию Белого дома и приближается к западному крылу, где расположен Овальный кабинет.
Церемония встречи прошла довольно тепло. Главы государств с трудом сдерживали эмоции.
Пул аккредитованных СМИ ожидает перед входом в Овальный кабинет американского лидера.
Встреча двух президентов большую часть времени проходила под прицелом объективов журналистов. Дипломатическая любезность впоследствии переросла в доверительный диалог равных.
Каждое рукопожатие Трампа – это шоу. И тут все замерли в ожидании…
Попытки перетянуть Трампом руку Нурсултана Назарбаева не было. Видимо американского лидера предупредили о спортивных увлечениях президента Казахстана.
Брифинг президентов был весьма насыщенным.
Дональд Трамп буквально улавливал каждое слово казахстанского президента.
Глава государства указал на существующий опыт Казахстана по осуществлению налоговой реформы.
В итоге встречи президенты поблагодарили друг друга за возможность обсудить вопросы двусторонних отношений.
В протокольных программах обычно отсутствует пункт «церемония прощания». Но у Назарбаева и Трампа она состоялась как у старых друзей.
Первые двусторонние встречи с официальными лицами США президент Казахстана провел в резиденции «Блэр хауз», где он остановился во время пребывания в Вашингтоне.
После обеда глава государства направился в Торговую палату США, где ему предстояла встреча с американскими бизнесменами. Общение с ними также прошло на позитивной ноте.
На следующий день глава государства провел встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом и направился в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН.
В Нью-Йорке Назарбаев встретился с руководителями компаний «Nasdaq», «ExxonMobil» и «GoldmanSachs». Все эти предприятия планируют работать в Международном финансовом центре в Астане.
09:00. 18 января. Здание Организации Объединенных Наций. Делегаты иностранных государств обсуждают повестку дня заседания.
10:00. В зале заседаний почти не осталось свободных мест.
Президент Казахстана открыл заседание Совета Безопасности ООН в качестве председателя.
Заслушав выступление А.Гутерриша, Нурсултан Назарбаев выступил в качестве президента Казахстана, где представил свое видение укрепления доверия между державами.
В ходе заседания глава государства передал председательство министру иностранных дел РК Кайрату Абрахманову и направился в комнату переговоров для встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Следующая запланированная встреча состоялась на 33-м этаже здания ООН.
Не прерываясь на обед, Нурсултан Назарбаев провел итоговую пресс-конференцию для средств массовой информации.
Глава государства более часа отвечал на разные вопросы журналистов, которые касались как двусторонних отношений Казахстана и США, так и миротворческой деятельности президента Казахстана.
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Фото: Айгерим Денгельбаева
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