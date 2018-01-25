Исторический визит Назарбаева в США. Как это было

Встреча Трампа и Назарбаева большую часть времени проходила под прицелом объективов журналистов.

С 16 по 18 января проходил официальный визит Нурсултана Назарбаева в США. Портал Zakon.kz совместно с пресс-службой президента РК вспоминает это историческое событие и представляет эксклюзивный фоторепортаж.

17 января. 11:55 дня. Участники церемониальной встречи в ожидании кортежа президента Казахстана.

12:00. Президентский кортеж въехал на территорию Белого дома и приближается к западному крылу, где расположен Овальный кабинет.

Церемония встречи прошла довольно тепло. Главы государств с трудом сдерживали эмоции.

Пул аккредитованных СМИ ожидает перед входом в Овальный кабинет американского лидера.

Встреча двух президентов большую часть времени проходила под прицелом объективов журналистов. Дипломатическая любезность впоследствии переросла в доверительный диалог равных.

Каждое рукопожатие Трампа – это шоу. И тут все замерли в ожидании…

Попытки перетянуть Трампом руку Нурсултана Назарбаева не было. Видимо американского лидера предупредили о спортивных увлечениях президента Казахстана.

Брифинг президентов был весьма насыщенным.

Дональд Трамп буквально улавливал каждое слово казахстанского президента.

Глава государства указал на существующий опыт Казахстана по осуществлению налоговой реформы.

В итоге встречи президенты поблагодарили друг друга за возможность обсудить вопросы двусторонних отношений.

В протокольных программах обычно отсутствует пункт «церемония прощания». Но у Назарбаева и Трампа она состоялась как у старых друзей.

Первые двусторонние встречи с официальными лицами США президент Казахстана провел в резиденции «Блэр хауз», где он остановился во время пребывания в Вашингтоне.

После обеда глава государства направился в Торговую палату США, где ему предстояла встреча с американскими бизнесменами. Общение с ними также прошло на позитивной ноте.

На следующий день глава государства провел встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом и направился в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН.

В Нью-Йорке Назарбаев встретился с руководителями компаний «Nasdaq», «ExxonMobil» и «GoldmanSachs». Все эти предприятия планируют работать в Международном финансовом центре в Астане.

09:00. 18 января. Здание Организации Объединенных Наций. Делегаты иностранных государств обсуждают повестку дня заседания.

10:00. В зале заседаний почти не осталось свободных мест.

Президент Казахстана открыл заседание Совета Безопасности ООН в качестве председателя.

Заслушав выступление А.Гутерриша, Нурсултан Назарбаев выступил в качестве президента Казахстана, где представил свое видение укрепления доверия между державами.

В ходе заседания глава государства передал председательство министру иностранных дел РК Кайрату Абрахманову и направился в комнату переговоров для встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Следующая запланированная встреча состоялась на 33-м этаже здания ООН.

Не прерываясь на обед, Нурсултан Назарбаев провел итоговую пресс-конференцию для средств массовой информации.

Глава государства более часа отвечал на разные вопросы журналистов, которые касались как двусторонних отношений Казахстана и США, так и миротворческой деятельности президента Казахстана.

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Фото: Айгерим Денгельбаева