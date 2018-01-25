ХК «Алматы» дважды одержали победу над соперниками из Петропавловска

В Алматы в ледовом комплексе Halyk Arena состоялись очередные матчи второго этапа открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги.

На основной площадке арены за важные очки поборолись ХК «Алматы» и ХК «Кулагер» из Петропавловска.

Два дня подряд алматинские хоккеисты достойно защищали честь города. Первый день матча xозяева льда уверенно одержали победу, игра завершилась со счетом 4:3.

Второй день так же удачно завершился для ХК "Алматы". Они не дали соперникам отыграться и взять реванш. Стартовый отрезок матча прошел с преимуществом соперников. Однако, во втором матче алматинцы смогли сравнять счет и даже вырваться вперед с значительным отрывом. В третьем периоде, они так же сохранили лидерство. Матч завершился со счетом 4:2, в пользу хозяев льда.

- Это не первая игра, которую мы начинаем с пропущенной шайбой, а последующие два периода переигрываем соперников. Думаю, что пропущенная шайба подстегивает на победу. Мы изучили соперников и поменяли тактику игры. Тем более, сейчас у нас идет серия выигрышей и мы в хорошей физической форме, - поделился капитан ХК "Алматы" Максим Рыбалко.

Добавим, что на данный момент, в чемпионате РК «Кулагер» занимает третье, а «Алматы» пятое место, уступая всего лишь 4 очка.