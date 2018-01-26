Hyundai Santa Fe нового поколения дебютировал на официальном скетче

К большому сожалению, корейская марка ограничилась единственным эскизом нового Hyundai Santa Fe. Однако, несмотря на это, можно смело утверждать, что внедорожник изменился кардинально даже в профиль.

В первую очередь, на себя обращает внимание передний и задний бампер, а также светотехника. Как известно, дизайн экстерьера модели Hyundai Santa Fe нового поколения будет выполнен в стилистике «младшего» кросса Hyundai Kona.

В пресс-центре корейской марки рассказали, что Hyundai Santa Fe нового поколения получил продвинутые системы безопасности. Так, в оснащение внедорожника вошли система Rear Occupant Alert, которая предупредит водителя о «забытых» на втором ряду детях, когда тот выйдет из автомобиля.

Никакой информации о техническом оснащении новой модели в компании пока не раскрыли. Первый официальный показ кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения состоится в феврале 2018 года. После этого автомобиль публично дебютирует в рамках Женевского автосалона 2018 года, который откроет свои двери в марте.

Напомним, актуальная версия внедорожника Hyundai Santa Fe предлагается в России по минимальной цене от 1 946 000 рублей. Для машины доступен 2,4-литровый бензиновый мотор (171 л.с.) и 2,2-литровый дизель (200 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатый «автомат».

Via livecars