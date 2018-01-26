Alfa Romeo отказалась заряжать спорткары 4C

Глава североамериканского подразделения итальянского бренда заявил в интервью GT Spirit, что, по его мнению, эти купе и родстер не нуждаются ни в какой доработке.

У спорткаров семейства Alfa Romeo 4C не будет «заряженных» версий Quadrifoglio Verde (QV) с более мощным мотором и логотипом в виде четырехлистного клевера. Глава североамериканского подразделения итальянского бренда заявил в интервью GT Spirit, что, по его мнению, эти купе и родстер не нуждаются ни в какой доработке, поскольку и без того являются лучшими в классе.

Это весьма спорное утверждение, учитывая наличие как минимум двух ярких конкурентов – Porsche 718 Cayman/Boxter и Alpine A110. «Порше» оснащаются 2,0- и 2,5-литровыми турбочетверками мощностью в 300, 350 и 365 л.с. Топовая GTS-модель набирает 100 км/ч за 4,1 секунды и может разогнаться до 290 км/ч. У A110 – лишь 1,8-литровая 252-сильная турбочетверка (4,5 секунды до сотни, 250 км/ч), но это очень легкий (1080 кг) автомобиль, созданный для получения максимального удовольствия от вождения, и к тому же – первая модель возрожденного культового бренда, что само по себе вызывает повышенный интерес. В «Альфах» же устанавливается 1,75-литровая 240-сильная четверка, которая обеспечивает 96 км/ч за 4,1 секунды и максимальную скорость в 257 км/ч.

В общем и целом, шильдик QV спортивным моделям Alfa Romeo не помешал бы. При этом на днях прошел слух, будто итальянцы готовят новое купе под знакомым именем 6С. В прошлом на автомобили с данным индексом устанавливались рядные шестерки, но сейчас у бренда имеется разработанный «Феррари» 2,9-литровый V6. У седана Giulia QV и кроссовера Stelvio QV этот агрегат выдает 510 л.с. Скорее всего, им же оснастят возрожденный 6C – если, конечно, эта модель действительно выйдет. Что до купе и родстера 4C, им вскоре предстоит пережить модернизацию, по всей видимости – не очень серьезную.

Текст: Александр Орехов

Фото: Alfa Romeo

Via cartimes