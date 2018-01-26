Мягкими наказаниями за сделку о признании вины недовольны в Верховном суде

Есть риски, что вернемся мы к принципу "признание вины – царица доказательств" - Абай Рахметулин.

В Казахстане проанализируют дела с применением процессуальных соглашений. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абай Рахметулин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране наметилась тенденция роста дел с процессуальными соглашениями.

"В 2017 году окончено процессуальными соглашениями 4240 дел. Но практика показывает, что применение процессуальных соглашений требует совершенствования. В первую очередь, это должно соответствовать законности, справедливости и не нарушать права и интересы других лиц. Только Верховным Судом в кассационном порядке за 2017 год отменены 9 приговоров в отношении 17 лиц, которые рассмотрены в рамках процессуального соглашения. Это связано с тем, что в результате заключения сделки о признании вины, были нарушены права других третьих лиц", - сообщил он на расширенном заседании Верховного Суда РК.

По его словам, в последнее время усматривается практика, когда предлагается отдельным участникам заключить процессуальное соглашение в обмен на показания в отношении других лиц обвинения, выделяя дела в отдельные производства.

"Однако это может отразиться на полноте и объективности исследования обстоятельств, затрагивающих права других участников. Такая практика особенно чревата негативными последствиями по большим групповым делам. В ходе досудебного производства применение сделки о признании вины стало очень удобным. Доказательств по делу не надо собирать, достаточно, чтобы признали вину. И материалы направляются прокурору, чтобы он заключил процессуальное соглашение. Тем самым, есть риски, что вернемся мы к принципу "признание вины – царица доказательств". Здесь важна роль судов, которые не должны относиться формально, а должны давать принципиальную оценку законности процессуальным соглашениям, и обеспечить вышеуказанные принципы", - рассказал Рахметулин.

В связи с этим председателям областных судов было поручено провести анализ поступивших и рассмотренных дел процессуальным соглашением и внести предложение в Верховный суд.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: AFP/ Sandor Gemes.