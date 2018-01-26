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Ж.Асанов: Судебные акты должны быть понятны человеку

26 января 2018, 12:07

Если мы так мучаемся, то что говорить о простом человеке, который читает и ничего не поймет - Асанов.

О компетентности казахстанских судей лучше всего говорят их продукты – судебные акты. Об этом заявил председатель Верховного суда Жакып Асанов на расширенном заседании Верховного Суда РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вот судья Верховного суда мне написал буквально так: многие акты объемные, загромождены сложными формулировками, а сухая стилистика не позволяет понять причины, почему человек проиграл в суде. Даже в Верховном суде судьи - с первого раза мы не поймем, что имел в виду судья, почему он пришел к такому выводу? - сказал Ж.Асанов. - Если мы так мучаемся, то что говорить о простом человеке, который читает и ничего не поймет».

По его словам, в судебных актах используется процессуальный язык, который необходимо переводить.

«Судебный акт – венец правосудия, итог громадных усилий, эмоций, финансов. Судебный акт должен быть понятен человеку. Ведь для людей мы делаем, для людей мы выносим. Судебный акт – это и показатель компетенции судьи, это еще и лицо и имидж судебной власти», - заключил председатель ВС РК.

Татьяна Ковалева, Астана.


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