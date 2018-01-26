Компания Toyota анонсировал три новинки

Речь идёт не о новых моделях, а о специальных версиях популярных моделей Toyota 4Runner, Toyota Tacoma и Toyota Tundra.

Никакой информации об особых автомобилях в компании пока не предоставили.

Напомним, большой пикап Toyota Tundra доступен в США с двигателями i-Force 4.6 V8 (310 л.с.) и i-Force 5.7 V8 (381 л.с.). В свою очередь, для грузовика Toyota Tacoma предусмотрены силовые агрегаты 2.7 DOHC (159 л.с.) и V6 3.6 DOHC (278 л.с.). Обе модели предлагаются как с задним, так и полным приводом.

Что касается внедорожника Toyota 4Runner. Этот автомобиль доступен на североамериканском рынке с системой полного привода и 4,0-литровым двигателем V6, который способен генерировать 270 лошадиных сил.

Via livecars