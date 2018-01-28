Объявлен состав женской сборной РК на чемпионат мира по хоккею

Сборная Казахстана, составленная из игроков не старше 18 лет, отправилась на чемпионат мира в Мексику.

Женская сборная Казахстана, состоящая из игроков не старше 18 лет, отправилась на чемпионат мира в Мексику, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ХК "Барыс".

В её состав вошли две представительницы столичного клуба «Томирис» - вратарь Анастасия Шамкий и форвард Томирис Оспанова. Вторым тренером сборной назначен Александр Тебеньков, возглавляющий «Томирис». Мировое первенство пройдёт в городе Мексико-Сити с 30 января по 4 февраля 2018 года. Соперниками нашей команды в первом дивизионе группы Б (отбор) станут команды Испании, Мексики, Нидерландов и Турции.

Состав женской сборной Казахстана по хоккею с шайбой до 18 лет на Чемпионат Мира 2018 выглядит следующим образом:

Вратари:

Бурлакова Наталья («Торпедо»)

Говтва Полина («Торпедо»)

Шамкий Анастасия («Томирис»)

Защитники:

Кенесова Аружан («Айсулу»)

Кочеткова Анастасия («Айсулу»)

Козгулова Жанель («Торпедо»)

Пяткова Анна («Торпедо»)

Савенкова Галина («Торпедо»)

Шахматова Татьяна («Торпедо»)

Татура Екатерина («Торпедо»)

Нападающие:

Голотвина Александра («Горняк»)

Иванченко Алина («Айсулу»)

Куценко Екатерина («Торпедо»)

Кузьмина Дарья («Айсулу»)

Мокина Полина («Торпедо»)

Оспанова Томирис («Томирис»)

Полева Полина («Айсулу»)

Саяхаткызы Дильназ («Торпедо»)

Саяхаткызы Мунира («Торпедо»)

Устименко Светлана («Айсулу»)

Главный тренер: Могильникова Ирина

Тренеры: Тебеньков Александр, Густомясов Александр

Расписание игр по времени Астаны:

31 января в 08:00 - Мексика- Казахстан (30 января в 20:00 по времени Мехико)

2 февраля в 04:30 - Казахстан- Турция (1 февраля в 16:30 по времени Мехико)

3 февраля в 08:00 - Нидерланды- Казахстан (2 февраля в 20:00 по времени Мехико)

5 февраля в 04:30 - Казахстан - Испания (4 февраля в 16:30 по времени Мехико)

Фото ХК Барыс