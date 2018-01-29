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14 правил в одежде, которые стоит выучить раз и навсегда

29 января 2018, 00:57

Любой огрех в ней может сыграть не в вашу пользу, особенно когда речь идет о первой встрече или деловом общении.

«Когда ты одет хорошо, другие замечают тебя, когда плохо — твою одежду», — говорила неподражаемая Коко Шанель. И с ней сложно не согласиться, ведь одежда — это важная составляющая нашего образа. Любой огрех в ней может сыграть не в вашу пользу, особенно когда речь идет о первой встрече или деловом общении.

AdMe.ru собрал базовые правила, соблюдая которые вы всегда будете выглядеть на все 100.




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