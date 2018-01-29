Как «убить» ваш принтер

Не вводите себя в заблуждение, «покупаясь» на дешевые совместимые картриджи – внешняя обертка обманчива.

Использование неоригинальных картриджей HP лишает гарантии, резко повышает риски преждевременного ремонта устройств, характеризуется низким качеством печати, сообщает Zakon.kz.

Доказательства? Пожалуйста – итоги исследований лабораторий SpencerLab и Photizo:

- 3 из 4 специалистов по сервису считают, что использование картриджей сторонних производителей в принтерах и МФУ HP сокращает срок их службы.

- Более 60% из них сообщили, что они ремонтируют принтеры НР намного чаще, если в них используются сторонние картриджи, такие принтеры также 3 раза чаще обслуживают.

- При использовании лазерных картриджей сторонних производителей, 47% пользователей сообщали о проблемах с качеством, а 40% страниц было ограниченным или вовсе непригодным.

- Результатом использования совместимых цветных картриджей являются неточные цвета и низкая стойкость отпечатков по сравнению с полученными с помощью оригинальных картриджей HP.

Еще один миф – якобы, печать с картриджами сторонних производителей дешевле. Но исследователи опровергают: расходы могут возрасти на 20%, при том, что объем печати с использованием оригинальных картриджей HP, в среднем на 50% выше.

Таким образом, оригинальные картриджи HP – единственный способ организовать бесперебойную печать, избежать дорогого внепланового ремонта, обеспечить гарантированное и стабильное качество печати.

Как отличить оригинал от подделки? Первый способ – с помощью 3D-голограммы. Второе – изучите упаковку, злоумышленники порой используют оригинальную упаковку повторно. Третье – цена. Оригинальный картридж HP никогда не будет стоить дешево. Далее – мобильное приложение HP Mobile Authentication. Отсканируйте QR-код и получите мгновенный результат, либо введите серийный номер по этой ссылке.

Не вводите себя в заблуждение, «покупаясь» на дешевые совместимые картриджи – внешняя обертка обманчива.