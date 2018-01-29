Неделя началась с незначительного ослабления тенге
Доллар подорожал почти на 1,6 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 322,25 тенге за доллар (+1,59 тенге) при объеме торгов – 70,25 млн USD (+13,45 млн USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9700 тенге за юань (+0,4100 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (-11 300 тыс. юаней).
В обменниках доллар покупают/продают по 321,7-322,9 тенге, евро по 398 – 401,5, рос.рубль – 5,72-5,79 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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