Н.Нигматулин принял посла ОАЭ

Сегодня в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мохаммада Ахмада Султана Эсса Альджабера, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Обсуждены актуальные вопросы казахстанско-эмиратского взаимодействия, в т.ч. между парламентариями.

Как отметил спикер Мажилиса, в настоящее время ведется активная работа по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ОАЭ в январе прошлого года.

Среди перспективных направлений дальнейшего двустороннего сотрудничества Н.Нигматулин назвал области технологий и инноваций, акцентировав внимание при этом на основных задачах, поставленных в Послании президента Казахстана. По словам спикера Мажилиса, интерес для нашей страны представляет опыт Эмиратов по диверсификации экономики, ее перехода в инновационную экономику знаний, функционирования специальных экономических и индустриальных зон.

Важным, по мнению Н.Нигматулина, выступает и продолжение эффективного взаимодействия Международного финансового центра «Астана» и Дубайского международного финансового центра.

В свою очередь Мохаммад Ахмад Султан Эсса Альджабер выразил готовность Эмиратов оказать необходимую поддержку нашей стране для выполнения приоритетов Послания президента Казахстана, подчеркнув при этом заинтересованность в развитии отношений с Казахстаном во всех сферах.

В ходе обсуждения актуальных тем международной повестки дня отмечено активное партнерство двух стран на площадках ООН, ОИС, СВМДА.

Н.Нигматулин акцентировал внимание на важности выступления президента Казахстана на заседании СБ ООН в январе т.г., в ходе которого ключевыми в разрешении международных кризисов и конфликтов глава нашего государства обозначил взаимное доверие между странами и конструктивный диалог.

Как отметил в свою очередь дипломат, Казахстан благодаря политике своего президента играет важную роль не только на региональном, но и глобальном уровнях. По словам посла, ОАЭ высоко оценивают деятельность нашей страны в СБ ООН.

Подчеркнув заинтересованность нашей страны в развитии межпарламентских связей с ОАЭ, Н.Нигматулин среди перспективных направлений сотрудничества назвал расширение контактов на уровне профильных комитетов, изучения опыта создания законодательной базы для привлечения инвестиций, развития сферы инноваций.

Фото: пресс-служба Мажилиса.