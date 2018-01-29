Депутаты подняли проблему обеспечения медкадрами

Если выпускники медвузов не будут по специальности отрабатывать, в клиники не идти, то хоть в каждом ауле открой факультет, все равно ничего не получится - Г. Исимбаева.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации здравоохранения речь зашла о проблемах обеспечения медицинскими кадрами медучреждений страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил ответственный секретарь министерства образования РК Арын Орсариев, этот вопрос не из простых.

«Вопрос не простой. Сейчас рабочая группа изучает возможность открытия медицинских специальностей, медфакультетов на базе крупных региональных вузов. Проблема упирается, прежде всего, в наличие профессиональных педагогических кадров и в наличие соответствующей инфраструктуры. Если мы эти вопросы решим, то в принципе, МОН готово давать соответствующие лицензии», - сказал он.

В свою очередь вице-спикер мажилиса парламента РК Гульмира Исимбаева сообщила, что правительство намерено отменить обязательную отработку для студентов-грантников медвузов по окончанию учебы.

«Здесь проблема не в том, что мы мало готовим, а дело в том, как мы готовим, и доходят ли потом эти кадры до мест назначения. Надо бы сделать в этом направлении анализ, Елжан Амантаевич (Биртанов, министр здравоохранения РК). Это первое. Второе на сегодня, Елжан Амантаевич, пока норма закона «Об образовании» об обязательном трудоустройстве и отработки в течение трех лет, обучившихся по госзаказу, действует. Хотя правительство внесло проект об отмене этой нормы», - указала она.

По ее мнению, этого нельзя делать.

«Может быть, хотя бы после сегодняшнего обсуждения, да и после политсовета партии, на котором Глава государства сделал в этом плане замечание, правительство сейчас задумается и пересмотрит и согласится с отменой этой нормы? Иначе мы кадрами не сможем обеспечить. Мы будем каждый год гранты увеличивать, теперь еще будем в региональных вузах открывать факультеты. Но если они также не будут по специальности отрабатывать, в клиники не идти, то хоть в каждом ауле открой факультет, все равно ничего не получится», - пояснила Г. Исимбаева.

«Поэтому эта проблема комплексная, и ее нужно решать с анализа - почему они не идут. И по этой обязательной отработке, все-таки министерству образования нужно подумать прежде, чем сейчас настаивать на ее сохранении. Иначе будет очень большая проблема. И чем дальше, тем больше. Мы в свое время, сколько у нас медвузов было, всю страну обеспечивали, и таких проблем не было, потому, что было распределение. И была обязательная отработка. А сейчас, если он за счет государства обучился, почему мы не можем потребовать, чтобы он отработал на государство три года, как прописано в законе?» - добавила вице-спикер палаты.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: pharm.reviews.