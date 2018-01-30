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Окунь весом 11 килограммов прыгнул в руки серферу

30 января 2018, 00:47

Новозеландский рыболов поймал 11-килограммового окуня голыми руками, пока занимался серфингом.

Джейсон Гроукотт (Jayson Growcott) заметил бьющийся плавник, когда отплыл от берега на доске от серфинга. В 60 метрах от мужчины барахтался крупный окунь со следами акульих зубов на брюхе.

Гроукотт направился к рыбе и хотел нырнуть за ней, но окунь сам запрыгнул к нему на доску. Рыболов схватил его за хвост и под жабры и быстро примотал веревкой к доске. По его словам, это был момент в духе фильма «Данди по прозвищу Крокодил».

На берегу выяснилось, что его трофей весит 11 килограммов. Гроукотт утверждает, что просидел с удочкой тысячи часов, пытаясь поймать подобную рыбу, но ему никогда не попадались окуни тяжелее 4,5 килограмма. «По сути дела, я выиграл лотерею, — говорит он. — Не думаю, что такое когда-нибудь повторится со мной в этой жизни».

Ранее в январе рыболовы, удившие карасей недалеко от австралийского города Аделаида, случайно привлекли большую белую акулу.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости. Источник: Лента.ру


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