Официально объявлено о втором бое Головкина и Альвареса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) подписали контракт на проведение второго боя, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом объявили сами боксеры, их промоутеры и телеканал HBO, который будет транслировать поединок по системе платных трансляций (PPV).

Поединок пройдет 5 мая. Эта дата выбрана неслучайно. В этот день в Мексике отмечают Синко де Майо - один из главных национальных праздников, что позволяет боксерам генерировать большее количество PPV-трансляции.

В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса, а Альварес рискнет титулом журнала The Ring и званием линейного чемпиона в среднем весе.

"Вы правы. В этот раз нам не понадобятся судьи!" - заявил Головкин и опубликовал в твиттере официальное промо нового боя.

"Время вышло. Мы готовы! Увидимся 5 мая!" - анонсировал поединок Альварес.

"На этот раз решат не судьи! #CaneloGGG2, 5 мая, это официально!" - анонсирует поединок промоутерская компания Golden Boy, представляющий интересы Альвареса.

"12 раундов не хватило. 5 мая 2018 года. #CaneloGGG2", - говорится в анонсе телеканала HBO.

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Казахстанец сохранил все титулы, но прервал серию из 37 подряд побед.

Отметим, что город проведения второго боя Головкин - Альварес пока не объявлен. Ранее среди претендентов назывались Лас-Вегас, Нью-Йорк и Даллас. Ожидается, что и как в первом бою, город проведения будет назван позднее.

Фото: Официальный постер первого боя Головкин - "Канело"