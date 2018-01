Официально объявлено о втором бое Головкина и Альвареса

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) подписали контракт на проведение второго боя, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом объявили сами боксеры, их промоутеры и телеканал HBO, который будет транслировать поединок по системе платных трансляций (PPV).

Поединок пройдет 5 мая. Эта дата выбрана неслучайно. В этот день в Мексике отмечают Синко де Майо - один из главных национальных праздников, что позволяет боксерам генерировать большее количество PPV-трансляции.

В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса, а Альварес рискнет титулом журнала The Ring и званием линейного чемпиона в среднем весе.

"Вы правы. В этот раз нам не понадобятся судьи!" - заявил Головкин и опубликовал в твиттере официальное промо нового боя.

You’re right. This time we won’t need the judges. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/h5Hcsh2Evo