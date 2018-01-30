88% проверенных зданий в Атырауской области назвали уязвимыми к теракту

В Атырау из 883 объектов массового скопления людей лишь 92 отвечают нормам безопасности, сообщает МИА «Казинформ».

Лишь 12% объектов массового скопления людей в Атырауской области соответствуют нормам безопасности, сообщил начальник ДВД Атырауской области Аян Дуйсембаев.

«Сотрудниками ДВД области осуществлена проверка объектов, уязвимых в террористическом отношении. Таких объектов в регионе 883. Из них 92 места массового скопления людей - рынки, рестораны, торговые центры - соответствуют параметрам безопасности. Это лишь 12% от общего количества мест, в которых может находиться много людей», - проинформировал Аян Дуйсембаев.

По его словам, руководителям данных объектов необходимо с пониманием относиться к решению этого вопроса.

«Это касается безопасности наших граждан. Здесь также стоит отметить, что имеются случаи препятствования в получении записей с камер видеонаблюдения. В частности, при совершении преступлений. Причины разные. Порой ссылаются на отсутствие первых руководителей. Мы не можем и не будем вмешиваться в деятельность предпринимателей. Но по закону мы можем инициировать вопрос о приостановлении или лишении лицензий на предпринимательскую деятельность», - отметил А. Дуйсембаев.

Фото: inform.kz