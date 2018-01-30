Январь порадовал казахстанцев стабильностью цен на мясо и рыбу

В январе вполне закономерно заметнее всего подорожали тепличные овощи - свежие огурцы (на 10,5% к декабрю прошлого года, до 582,4 тенге за кг) и помидоры (на 9,8% за месяц, до 574,8 тенге за кг). Также выросли в цене и другие овощи: капуста (на 4,3% за месяц, до 81,1 тенге за кг), лук (на 2,9%, до 96,1 тенге за кг), картофель (на 2,8% к декабрю, до 120,7 тенге за кг). Цены на прочие овощи изменились не более чем на 1%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Еnergyprom.kz.

Среди фруктов заметно подорожали только бананы (на 2,4% за месяц, до 488,2 тенге за кг) и яблоки (на 1,5% за месяц, до 392,1 тенге за кг). В годовом разрезе (январь 2018 к январю 2017) значительный рост наблюдается для лука (+26,5%), картофеля (+24,2%) и яблок (+17,2%).

Напомним, по итогам прошедшего года (январь-декабрь 2017 к аналогичному периоду годом ранее) товары и услуги в РК подорожали на 7,4%, против 14,6% в 2016 году. Наибольший рост цен отмечен в сегменте продовольственных товаров - 8,6% за год. Здесь в основном повлиял скачок цен на алкоголь и табачные изделия - на 10,1% за год.

Согласно прогнозу регулятора, в 2018 году уровень инфляции начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%, в 2019 достигнет 4-6%.

Что касается алкогольных напитков - здесь продолжается рост цен. Так, водка за январь подорожала на 1,7%, до 2478,8 тенге за литр. В сегменте безалкогольных напитков и бакалеи не отмечено заметного изменения цен, кроме сахара, который подешевел за месяц на 3%, до 193,7 тенге за кг.

Среди продуктов животного происхождения поднялось в цене сырое молоко (на 1,5% за месяц, до 199 тенге за литр), кефир (на 1%, до 271,5 тенге), яйца (на 1,5%, до 256,5 тенге за десяток) и сало (на 1%, до 1404,8 тенге за кг).

Ни рыба, ни мясо не выросли в цене сколько-то затемно (колебания цен в пределах 1%). В сегменте круп изменения заметны лишь в сторону удешевления: гречневая упала в цене за месяц на 4,4%, до 300,7 тенге за кг, рис - на 1%, до 286,8 тенге за кг. Ни хлебная и сдобная продукция, ни мука, ни макаронные изделия не показывают заметных месячных колебаний цены.

Фото: 1ul.ru