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У седана Genesis G80 появилась дизельная модификация

30 января 2018, 12:46

Автомобиль получил 2,2-литровый мотор e-VGT мощностью 202 лошадиные силы.

Вкратце напомним, что седан премиальный седан Genesis G80 появился на рынке в 2016 году. По существу, автомобиль представляет собой обновлённую версию 4-дверного Hyundai Genesis. До сих пор машина была доступна только с бензиновыми моторами.

Теперь в Южной Корее стартовали официальные продажи дизельного седана Genesis G80. Как уже отмечалось, под капотом такой модели расположен силовой агрегат 2.2 e-VGT, который способен генерировать 202 л.с.

В паре с двигателем трудится 8-ступнчатая автоматическая трансмиссия, которая может сочетаться с системой полного привода. Помимо добавления в гамму силовых агрегатов мотора на «тяжелом» топливе, как рассказали в компании, у седана Genesis G80 улучшили изоляционные материалы.

Дизельный седан Genesis G80 предлагается в Южной Корее в двух версиях Luxury и Premium Luxury. Минимальная цена – от 51 700 000 вон (порядка 16 500 000 тг.) и 57 000 000 вон (около 18 000 000 тг.) соответственно.

Via livecars


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