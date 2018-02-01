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Утверждены Правила регулирования численности животных
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Аннотация к документу: Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 480 «Об утверждении Правил регулирования численности животных»
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В соответствии с подпунктом 61) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» утверждены Правила регулирования численности животных.
Регулирование численности видов животных осуществляется в целях:
1) охраны здоровья населения;
2) предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;
3) предотвращения ущерба экономике;
4) сохранения биологического равновесия.
Основаниями регулирования численности видов животных являются:
1) возникновение угрозы заражения или заболевания населения, сельскохозяйственных и домашних животных болезнями, переносчиками которых являются объекты животного мира;
2) возникновение угрозы значительного ущерба экономике;
3) нарушение сложившегося природного баланса животного мира в среде их обитания, приведшее к сокращению численности его отдельных видов и другим негативным последствиям;
4) возникновение угрозы нарушения гидрохимического и иных режимов водоемов и (или) участков, которое может привести к заморам.
Регулирование численности видов животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием.
Подготовка биологического обоснования осуществляется соответствующими научными организациями, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с Правилами подготовки биологического обоснования на пользование животным миром, утвержденными приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 104-Ө (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9307).
Регулированию численности подлежат виды животных предусмотренные перечнем видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 258 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6223).
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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