В соответствии с подпунктом 61) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» утверждены Правила регулирования численности животных.

Регулирование численности видов животных осуществляется в целях:

1) охраны здоровья населения;

2) предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;

3) предотвращения ущерба экономике;

4) сохранения биологического равновесия.

Основаниями регулирования численности видов животных являются:

1) возникновение угрозы заражения или заболевания населения, сельскохозяйственных и домашних животных болезнями, переносчиками которых являются объекты животного мира;

2) возникновение угрозы значительного ущерба экономике;

3) нарушение сложившегося природного баланса животного мира в среде их обитания, приведшее к сокращению численности его отдельных видов и другим негативным последствиям;

4) возникновение угрозы нарушения гидрохимического и иных режимов водоемов и (или) участков, которое может привести к заморам.

Регулирование численности видов животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием.

Подготовка биологического обоснования осуществляется соответствующими научными организациями, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с Правилами подготовки биологического обоснования на пользование животным миром, утвержденными приказом Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 104-Ө (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9307).

Регулированию численности подлежат виды животных предусмотренные перечнем видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 258 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6223).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.